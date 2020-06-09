АКБ «Кишлок курилиш банк» продолжает налаживать сотрудничество с зарубежными партнерами с целью расширения возможностей для оказания услуг клиентам, включая хозяйствующие субъекты, чья деятельность связана с экспортно-импортными операциями.

Так, 13 марта было подписано генеральное соглашение о финансировании с Международным банком экономического сотрудничества, штаб-квартира которого находится в Москве. В соответствии с условиями соглашения, средства кредитной линии будут направлены на финансирование поставок промышленных товаров, оборудования, транспорта и прочих изделий, работ и услуг, произведенных в странах-членах МБЭС, включая Россию, Болгарию, Словению, Вьетнам, Монголию, Польшу, Румынию и Чехию.

Такая поддержка предприятий и организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, важна особенно сейчас, когда в результате развития эпидемии коронавируса во всем мире пострадало огромное число хозяйствующих субъектов. Кроме того, это позволит сохранить рабочие места как для населения, так и экономики в целом.

МБЭС является международным финансовым институтом, деятельность которого направлена на содействие экономическому росту, а также устойчивому развитию стран-членов МБЭС. Организация была создана в 1963 году. Банк оказывает поддержку развитию экспортно-импортных операций в странах-членах посредством предоставления кредитов и участия в сделках синдицированного кредитования.

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