Агентство по управлению государственными активами опровергло информацию о приватизации двух объектов в центре Ташкента по «нулевой» стоимости и без торгов.

Речь идет о части здания, известного как «Газетный корпус», на пересечении улиц Бухара и Нуронийлар, а также бывшем театре имени Свердлова на улице Бухара, 10 (за исключением площади информационно-ресурсного центра фондового рынка). До июня 2017 года в последнем здании располагалась Республиканской фондовая биржа «Тошкент», затем оно было передано государственному учреждению «Узбекконцерт» для создания концертного зала.

Бывший театр имени Свердлова. Фото: national-travel.ru.



Отмечается, что действующее законодательство предусматривает продажу государственных активов через публичные торги — аукционы, тендеры, биржевые торги.

«Некоторые объекты в порядке исключения могут быть реализованы напрямую только на основании решений президента и Кабинета Министров, что может быть обусловлено социальной значимостью проекта, его ускоренным запуском. Тем не менее, они составляют очень малую часть в общем количестве реализуемых объектов. Следует отметить, что это предприятия и объекты, которые не функционировали или простаивали в течение многих лет», — говорится в сообщении.

Что касается пустующих зданий «Газетного корпуса», а также бывшего театра имени Свердлова, то «эти здания не используются, устарели и портят облик города», отметили в агентстве.

«Агентство получило заявку от ООО Forsa Barsa о покупке объектов с обязательством инвестировать 15 млн долларов в течение 5 лет и полностью реконструировать их, а также организовать гастрольно-концертную деятельность на базе этих объектов и создать не менее 150 новых рабочих мест. Однако эти предложения были отклонены. Эти объекты будут реализованы на публичных торгах. Их получит инвестор с наилучшим предложением», — заявили в агентстве.

АУГА отмечает, что заинтересовано в открытых и прозрачных процессах приватизации.

Заключение Антимонопольного комитета

Согласно заключению на сайте Антимонопольного комитета от 6 мая, проект распоряжения Кабинета Министров был внесен на согласование Агентством по управлению госактивами (выше отмечалось об отклонении предложения инвесторов).

В АМК отметили, что согласно статье 3 закона «О разгосударствлении и приватизации» основными принципами разгосударствления и приватизации являются:

равенство прав граждан на получение доли собственности, подлежащей безвозмездной и возмездной приватизации;

гласность, государственный и общественный контроль за реализацией мероприятий по разгосударствлению и приватизации;

соблюдение требований законодательства о конкуренции.

Кроме того, согласно статье 12 закона «О конкуренции» запрещено давать указания хозяйствующему субъекту о приоритетном заключении договоров, необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам льготы, преференции и привилегии, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на товарном или финансовом рынке.

Постановлением правительства от 6 октября 2014 года объекты государственной собственности (здания и сооружения) продаются на конкурсной основе по «нулевой» стоимости при условии принятия покупателем инвестиционных и социальных обязательств.

Антимонопольный комитет подчеркивает, что проект АУГА противоречит требованиям вышеуказанных законов. С учетом этого было рекомендовано исключить название инвестора из проекта и включить условия о проведении публичных торгов.

О компании Forsa Barsa





Согласно данным Единого государственного регистра предприятий и организаций, ООО Forsa Barsa зарегистрировано в Юнусабадском районе Ташкента в марте 2011 года. Учредителями указаны Нуъмонжон Олимович Хасанов (7%, он же руководитель компании) и Мубин Икрамжанович Утбосаров (93%). Основной вид деятельности — производство макаронных изделий и аналогичных мучных продуктов.

Мубин Утбосаров является членом наблюдательного совета банка с участием иностранного капитала «Савдогар», а также директором СП Profit investment manegment (прочая деятельность в области спорта). Он также указан представителем СП Dinus Non, занимающегося производством хлеба и кондитерских изделий.

Семиэтажный «Газетный корпус», расположенный вдоль улицы Матбуотчилар (Печатников) несколько раз выставлялся на торги. Весной 2018 года здание пытались продать с аукциона по стартовой цене в 18,2 млрд сумов, писал Spot.uz. Торги были отменены. 18 ноября 2019 года здание было снова выставлено на аукцион решением экономического суда, однако на следующий день его также сняли с торгов.