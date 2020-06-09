Жилой комплекс Novza — это оптимальный вариант для тех, кто желает приобрести квартиру в новостройке, но не готов ждать, когда застройщик окончит строительство и сдаст в эксплуатацию долгожданную жилплощадь.





В жилом комплексе Novza доступны малогабаритные квартиры от 43 кв. м для молодых семей или под сдачу в аренду. Также имеются более габаритные площади — от 110 до 173 кв. м.









Строительство домов завершено еще в 2019 году. Комплекс почти полностью заселен, а новые хозяева квартир уже живут полной жизнью.

В ЖК Novza предусмотрены вместительные и просторные лифты финской компании Kone грузоподъемностью до одной тонны.





Во всех квартирах установлены качественные стальные двери Torex весом 120 кг. Удобное расположение, развитая инфраструктура, благоустроенный и озелененный двор, круглосуточная охрана и еще много того, что сделает жизнь семьи приятнее и комфортнее.





Узнать подробную информацию, стоимость квартиры и условия покупки можно по телефону: (+998) 93−150−55−55.

Адрес отдела продаж: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.

Facebook: fb.com/novza.gh

Instagram: @novza_residence

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