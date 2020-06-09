Министерство культуры Узбекистана отреагировало на видеозаписи ГУБДД, где авторы юмористических передач Qalpoq и Sho’rdanak извиняются за шутки про инспекторов дорожно-патрульной службы.

Ранее в пресс-службе ГУБДД заявили, что авторы Qalpoq и Sho’rdanak, высмеивающие работу инспекторов дорожно-патрульной службы, не понимают, что хотят донести до зрителей. Актер Эркин Чулиев выразил сожаление и пообещал, что в будущем творческая группа при создании сатирических роликов будет исходить из того, «как это повлияет на молодежь, есть ли за этим духовное воспитание и пища, чему это будет служить».

Министерство культуры считает, что искусство сатиры, комедии, острословия нельзя ограничивать.

«На протяжении многих лет комедия была нацелена на искоренение проблем и пороков в обществе, что помогало улучшать разные сферы жизни. Это похоже на то, как журналисты и блогеры поднимают проблемы, чтобы помочь найти их решение. Почему же тогда шутки не воспринимаются уместно?» — говорится в заявлении Минкульта.

Министерство подчеркнуло, что не поддерживает сатирическое творчество, если оно относится к конкретному лицу и направлено на его унижение.

«Жанр комедии в узбекской литературе имеет богатую историю. Юмор, сатира как отдельный идеологический и художественный принцип, отражающий реальную жизнь, долгое время играл значительную роль в литературе всех цивилизованных народов, включая устные и письменные произведения узбекского народа», — говорится в заявлении.

Сатира как способ критики в комической форме социальных пороков, была также широко распространена в узбекском фольклоре, подчеркнули в Минкульте. Вымышленные комические национальные герои, такие как Насреддин Афанди и Алдар Куса, демонстрировали пороки своего времени через искусство острословия и сатиры, отметили в министерстве.

«Если в культуре и искусстве будут ограничения, эти сферы никогда не станут развиваться», — резюмировали в Минкульте.