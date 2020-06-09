Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву 8 июня представлена информация о ходе реформ в области информационных технологий и развития цифровой экономики, сообщила пресс-служба главы государства.

На мероприятии отмечалось, что цифровизация экономики и развития электронного правительства может быть ускорена за счет подготовки нового поколения специалистов.

Начальный этап проекта «Один миллион программистов» охватил более 62 тысяч учащихся, и 5400 из них уже получили сертификаты о квалификации.

Поставлена задача обучить 100 тысяч желающих к концу года и еще 150 тысяч — в первой половине 2021 года, улучшить навыки студентов в области разработки программного обеспечения.

Президент также дал указание усовершенствовать преподающийся с 5-го класса предмет «Информатика» в школах, включить в его программу дисциплины из проекта «Один миллион программистов».

Что касается онлайн-сервисов, на которые все больше растет спрос, сегодня только 185 из 780 государственных услуг доступны в электронной форме, а цифровизация работы большинства организаций сводится к внедрению электронного документооборота, говорилось на совещании.

В связи с этим президент поручил принимать выпускников проекта «Программа электронного обучения» на работу в государственные и хозяйствующие учреждения в качестве IT-специалистов, где они будут заниматься цифровой трансформацией деятельности организаций.

«К примеру, решение о предоставлении кредитов и субсидий малоимущим семьям должно приниматься автоматически, специальной электронной программой на основе конкретных критериев», — говорится в сообщении.

Советнику премьер-министра по IT и инновациям, которым недавно стал Олимжон Умаров, поручено разработать концепцию перевода процессов выдачи разрешений и принятия решений в организациях в электронный формат.

Кроме того, президент отметил, что нужно улучшать инфраструктуру информационных технологий и повышать IT-грамотность населения, особенно молодежи.

Министерству по развитию ИКТ поставлена задача открыть во всех регионах минимум 100 учебных центров по цифровым технологиям. Эти заведения будут предлагать краткосрочные курсы по основам программирования, электронной коммерции и графическому дизайну.

К концу этого года планируется создать филиалы столичного IT-парка в Гулистане, Бухаре, Намангане, Нукусе, Самарканде, Ургенче и Джизаке.