Правительство Узбекистана постановлением от 5 июня утвердило Стратегию развития информационно-коммуникационных технологий Государственного налогового комитета.

Как сообщила пресс-служба ГНК, в ней предусмотрены такие задачи, как модернизация центра обработки данных и телекоммуникационных приложений, приобретение серверов и программного обеспечения, перевод комплекса информационных систем на единую платформу, повышение качества оказания электронных государственных услуг, оперативной обработки больших данных.

«В результате ожидаются дополнительные поступления в бюджет в объеме до 20 трлн сумов», — говорится в сообщении.

Документ призван решить ряд проблем налоговой системы, связанных с обменом информацией, в числе которых:

недостаточный объем имеющейся информационной базы;

загруженность серверов на 90%;

рост потребности в увеличении скорости корпоративной сети с увеличением количества электронных услуг в 3,8 раза и электронных систем — в 2,5 раза;

нагрузка на базу больших данных в результате интеграции различных информационных систем;

отсутствие Единой платформы.

Модернизация центра обработки данных позволит повысить скорость обработки и анализа данных в 10 раз, уровень конфиденциальности информации базы данных — на 100%, объем информационной базы — до 1 петабайта.

Одной из основных задач стратегии определено внедрение технологий Business Intelligence и Big Data. Ожидается, что они расширят системы обработки больших данных и анализа, снизят уровень «теневого оборота» и увеличат налоговую базу.

Перевод информационных систем налоговых органов на единую платформу предотвратит нагрузку на базы данных и облегчит процесс сдачи налоговой отчетности в 5−7 раз, отметили в ГНК.

Увеличение количества электронных госуслуг, оказываемых налогоплательщикам, сократит человеческий фактор в отношениях с сотрудниками налоговой системы на 60%. «Это не только предупредит коррупцию, но и резко сократит делопроизводство в бумажной форме», — добавили в ведомстве.