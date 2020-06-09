В этом сезоне невозможно не влюбиться в женские сумки сложных и насыщенных оттенков карамели.


Сумка Dolce & Gabbana

Они могут быть разной формы — от кроссбоди до сумки-тоут, от бэкпэка до бельтбэга.


Сумка Fendi

Главное, за что эти сумки оценили звезды стристайл-хроник и fashion-блогеры — благородный цвет, повышающий модный градус любого образа.

Клатч Bottega Veneta

Сумка Prada


Сумка Gucci

Все модели сумок доступны в бутике Glamour.

Адрес: ул. Нукус, 6
Телефон: (+998) 71−233−33−00
Сайт: glamourboutique.uz
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Instagram: glamour.boutique

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