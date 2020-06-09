Сотрудники УВД Сурхандарьинской области и Службы государственной безопасности 8 июня пресекли деятельность группировки запрещенного на территории Узбекистана экстремистского течения «Джихадисты», сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

При обысках по месту жительства подозреваемых в Бойсунском районе в памяти их мобильных телефонов и компьютеров была обнаружена запрещенная литература.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что члены экстремистской группы выезжали в Россию как трудовые мигранты. Там они попали под влияние идей международных террористических организаций, отметили в МВД.

Вернувшись домой, члены группировки стали проводить среди родственников пропагандистскую работу и распространять материалы экстремистского характера, говорится в сообщении.

По обнаруженным материалам назначена литературоведческая экспертиза, проводятся следственные действия.