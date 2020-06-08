В понедельник, 8 июня, по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Сырдарьинской областям и по Ферганской долине местами пройдет кратковременный дождь и гроза, сообщила пресс-служба Узгидромета. По остальной территории Узбекистана осадков не ожидается.

Температура воздуха будет в пределах +28…+33 градусов, что на 2−3 градуса ниже нормы. Местами возможно усиление ветра до 18−23 м/с.

9−10 июня по большей части страны будет наблюдаться погода без осадков, лишь по областям Ферганской долины местами возможен дождь и гроза. Ночью ожидается комфортный температурный фон в пределах +15…+20 градусов, днем +30…+35 градусов.

Ветреная погода в эти дни сохранится, в отдельных районах ветер может усилиться до 18−23 м/с.

В дальнейшем до конца недели ожидается преобладание погоды без осадков, лишь в горных районах местами пройдут дожди, возможны грозы. Температура воздуха вновь начнет медленно повышаться. К пятнице воздух прогреется до +34…+37 градусов.