OLX провел ребрендинг — обновился логотип, слоган и дизайн платформы. В обновленном интерфейсе отражается новая философия платформы «Умный выбор» — стремление площадки помогать пользователям принимать разумные решения из представленных множеств вариантов.

Что изменилось в функционале платформы:

Стало проще. Публиковать объявления и получать отклики теперь легко, как никогда раньше. Удобная панель поможет быстро перемещаться между сообщениями, объявлениями и профилем на телефоне. Стало быстрее. Сортировать результаты поиска теперь можно сразу на странице поиска. Стало удобнее сохранять понравившиеся объявления в «Избранное» и экономить заряд батареи с темной версией приложения





Обновленный интерфейс OLX уже можно увидеть как в веб-версии, так и приложении на Android и iOS.

«Мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям пользователей и стремимся сделать сервис OLX еще удобнее, проще и современнее. Ребрендинг включает в себя не только обновление внешнего вида, но и добавление удобных функций в наш сервис. Эти изменения помогут пользователям быстрее находить нужные товары, услуги или работу, а также упростят размещение объявлений», — отметил директор OLX Uzbekistan Дониёрбек Тургунов, комментируя событие.





За пять лет работы OLX в Узбекистане платформу посетили 100 млн раз. Пользователи опубликовали 12 млн объявлений и подарили 20 тысяч товаров. С помощью площадки люди успели обзавестись более 400 тысячами авто и 150 тысячами квартир и домов.

Вместе с платформой пользователи создавали семьи, в общей сложности купив 2 тысячи свадебных платьев и аксессуаров для свадьбы, а также почти 20 тысяч детских колясок. А кто-то обучался музыке — за все время приобрели 22 тысячи музыкальных инструментов. Также на OLX соискатели разместили 314 тысяч резюме, а работодатели — 395 тысяч вакансий.

«Взгляните на новый OLX.uz и обновите Android и iOS приложение до свежей версии!»

На правах рекламы.