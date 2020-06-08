Персональную консультацию можно получить в офисе продаж Mirabad Avenue по адресу: ул. Мирабад, резиденция Mirabad Avenue, блок D.
Телефон для справок: (+998) 78−150−22−22.
Telegram-канал: t.me/mirabad_avenue
Instagram: @mirabad_avenue
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Сайт: mirabad.uz
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Андрей Безфамильный
Премиум-класс — это когда у тебя зарплата 250$ и живешь на съемной квартире либо с родителями, и когда у тебя начальник, который тобой руководит, имеет квартиру в центре, именно этого класса. Все.