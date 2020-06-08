Принятие 19 мая 2020 года указа президента Узбекистана «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» стало очень своевременным и значимым в нынешней реальности.
Как известно, 10 января 2019 года вступил в силу закон «Об административных процедурах» (ЗАП), который был воспринят как революционный. Впервые в истории отечественной юриспруденции официально были закреплены такие понятия, как соразмерность, возможность быть выслушанным и защита доверия. При этом закон, по сути, должен был стать основополагающим актом, которым должностные лица обязаны руководствоваться при принятии любых решений в отношении граждан или юридических лиц.
Исполнение закона «Об административных процедурах» является приоритетом не только правовой, но и социально-экономической политики. Однако на практике, к сожалению, его исполнение стало пробуксовывать, что повлекло за собой значительные убытки в виде упущенной выгоды как для предпринимателей, так и государства в целом.
Целью ЗАП было установить единый процедурный стандарт для всех административных органов и для всех категорий административных дел. Смысл данной беспрецедентной по масштабам систематизации состоял в том, чтобы решительно изменить административную практику, приведя её в соответствие с требованиями правового государства. Эту же цель декларирует и первая статья ЗАП, провозглашая, что его основными задачами являются «обеспечение верховенства закона, прав и законных интересов физических и юридических лиц в отношениях с административными органами».
Чтобы выяснить, как принятие этого закона отразилось на деятельности бизнеса и госорганов, Центр международно-правовых исследований и сравнительного публичного права (действует при Университете мировой экономики и дипломатии — ред.) совместно со специалистами Торгово-промышленной палаты при участии ПРООН и поддержке посольства Великобритании в рамках проекта «Содействие в модернизации законотворчества и нормотворчества/Фаза 2» провёл опрос предпринимателей по поводу исполнения закона «Об административных процедурах». Также в ходе тренингов по применению ЗАП, организованных Министерством юстиции Узбекистана и Германским обществом по международному сотрудничеству в 2018—2019 годах по этой теме, были опрошены госслужащие, судьи и адвокаты. Результаты вышеуказанных исследований ранее не публиковались.
В ходе опросов было выявлено, что этот законодательный акт остаётся прогрессивным, к сожалению, лишь только на бумаге. А на практике наблюдается использование прежних процедур. И даже судебная система пока не поставила жёсткий предел систематическим нарушениям закона.
Административные суды, к сожалению, ещё редко применяют ЗАП при разрешении административных споров, о чём свидетельствует судебная практика. В 2019 году административные суды признали недействительными на основании ЗАП лишь 24 административных решения и действия, притом что общее число рассмотренных ими споров составило около 4000. А соразмерность административных актов или административных действий не была проверена ни разу!
Излишне говорить, что неисполнение закона недопустимо в правовом государстве, каковым старается себя позиционировать наша страна.
Однако в данном случае есть ещё и важный экономический фактор: из-за отсутствия нормальной административной процедуры каждый день управленческими органами продолжают приниматься неправомерные административные акты, которые причиняют серьёзный ущерб гражданам и субъектам предпринимательства. А это напрямую противоречит цели государственной политики по улучшению деловой среды и инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Вышеуказанный опрос, проведенный в рамках проекта ПРООН и охвативший предпринимателей из 141 компании Ташкента и Наманганской области, показал также, что неприменение закона «Об административных процедурах» в 2019 году снизило доверие бизнеса к госструктурам и негативно отразилось на его желании инвестировать и создавать новые рабочие места в 2020 году.
При этом изучение мнений предпринимателей выявило, что 36% респондентов, подвергшихся контрольно-надзорным мероприятиям со стороны административных органов в 2019 году, сомневались в том, что они преследовали законную цель. То есть каждая третья проверка выглядела для проверяемого субъекта предпринимательства как вторжение с незаконной целью.
При этом важно отметить, что сомнение в законности цели гораздо хуже, чем просто сомнение в законности административного вмешательства, поскольку в данном случае предприниматель подозревает контролирующий орган в злом намерении, связанном с коррупцией.
Ещё более негативным выглядит тот факт, что лишь 35% предпринимателей, чьи предприятия подверглись контрольно-надзорным мероприятиям, считают, что принятое по итогам проверки решение было необходимым. Это значит, что в двух случаях из трёх применённая мера воздействия выглядела слишком суровой, а значит — несправедливой.
ЗАП и изъятие земельных участков
Но наиболее печально обстоят дела в сфере изъятия земельных участков и сносов строений. Например, в соответствии со статьёй 9 ЗАП, предприниматель имеет право быть выслушанным. То есть перед тем, как принять решение об изъятии собственности, хокимият обязан проводить консультации по этому поводу с предпринимателями.
60,6% опрошенных представителей бизнеса заявили, что такие консультации проведены не были. Кроме этого, только 25% опрошенных субъектов предпринимательства, которые столкнулись с этой проблемой, не сомневались в том, что такие меры осуществлялись в интересах общества.
Следовательно, у подавляющего большинства пострадавших от изъятий и сносов были подозрения или убеждённость в том, что хокимияты действовали злонамеренно, преследуя корыстные интересы чиновников или третьих лиц. Это, кстати, подтвердил и начальник управления Министерства юстиции Нодир Тилляев, выступивший на заседании Международного пресс-клуба 6 февраля. В частности, он заявил, что дома граждан отнимались для нужд государства и общественности, но «вместо отнятых у граждан домов были построены сооружения в коммерческих целях».
Существует ещё одна масштабная проблема в этой сфере. Как утверждают 66,7% респондентов, они не были уведомлены о предстоящем изъятии земли (сносе) надлежащим образом, то есть заказным письмом с уведомлением о вручении или вручением под расписку. Остальные участники опроса сообщили, что были уведомлены, но в среднем за 25 дней до начала фактического действия, что также нарушает требования законодательства, так как постановление Кабинета Министров от 29 мая 2006 года (утратило силу с 1 января 2020 года) предусматривало обязанность уведомления не менее чем за шесть месяцев до начала сноса.
Единые правила надлежащего извещения установлены также статьёй 33 ЗАП. Эти правила вносят единообразие в административную практику и защищают заинтересованных лиц от закулисных непрозрачных решений. А поскольку статья 55 ЗАП однозначно определяет, что административный акт вступает в силу в момент надлежащего извещения адресата, то следует заключить, что большинство решений об изъятиях и сносах, принятых хокимиятами в 2019 году, с точки зрения закона попросту не вступили в силу и, следовательно, были приведены в исполнение незаконно.
И тут необходимо упомянуть ещё один важный нюанс. Несоблюдение принципов административных процедур «влечёт отмену или пересмотр административных актов и административных действий». Эта норма закреплена в статье 19 ЗАП.
Неутешительные итоги
Каков же оказался итог «неработающего» закона? Очевидно, что низкий уровень доверия к законности цели административного вмешательства губителен для деловой среды, и никакого роста инвестиций и занятости ожидать в таких условиях не приходится.
Склонность к найму персонала у предприятий, подвергнувшихся изъятиям и сносам, в среднем снизилась более чем на 26% по сравнению с теми, кто с этой проблемой не столкнулся. Кроме того, среди предприятий, которые приняли участие в опросе, 26% — практически каждое четвёртое — прекратили деятельность после изъятия у них земельных участков. А это значит, все их сотрудники оказались безработными, что влечёт за собой другие негативные социальные последствия.
Если оценивать доверие бизнеса к власти и её праву вмешиваться в его деятельность по шкале от 1 до 5, то его увеличение на 1 пункт повышает предрасположенность частного сектора к инвестированию на 8% и создаёт предпосылки для создания 1−1,4 миллиона рабочих мест.
Неукоснительное исполнение закона «Об административных процедурах» могло бы содействовать такому увеличению. Например, важно, чтобы каждое административное вмешательство в правовой статус заинтересованного лица проходило так называемый тест на соразмерность, которая предусмотрена в статье 7 ЗАП.
Чтобы ЗАП заработал
Эффективный контроль соблюдения перечисленных в статье 7 ЗАП требований достигается применением проверки меры административного воздействия по следующим критериям:
- Законная цель. Административный орган должен обосновать наличие законной цели своего вмешательства, например, проверки или изъятия земли (сноса строений). Если нельзя убедительно обосновать наличие законной цели, мера властного воздействия заведомо противоправна.
- Пригодность. Административный орган должен удостовериться в том, что применяемая мера способна обеспечить достижение преследуемой законной цели. Если административное вмешательство не обеспечивает достижение законной цели, то такое вмешательство будет бессмысленным обременением заинтересованного лица, следовательно, оно несоразмерно и незаконно.
- Необходимость. Административный орган обязан избрать наименее обременительную для заинтересованного лица меру воздействия из всех пригодных для достижения законной цели.
- Адекватность средств преследуемой цели. После всех оценок необходимо проверить, является ли избранная мера властного воздействия подходящей для достижения цели с точки зрения оптимального баланса публичных и частных интересов. Если окажется, что избранная мера неадекватна, её следует признать несоразмерной и невозможной к применению.
Благодаря такой скрупулёзной последовательной проверке, появляется надёжный фильтр, позволяющий своевременно отсеивать непродуманные, неадекватные или коррупционные меры. Административные органы обязаны обосновывать свои решения перед заинтересованными лицами, а при возникновении спора — ещё и в административном суде.
Заметим, что административный суд также должен проверять любые административные решения и действия по этим же критериям соразмерности,
т. е.этот принцип должен работать на двух уровнях правоприменения: административном и судебном. И чем скорее это будет введено в практику, тем больше возможностей будет у бизнеса раскрыть свой потенциал, что очень важно в условиях внешней экономической турбулентности.
Надо сказать, что определённые шаги в этом направлении делаются. Агентством государственных услуг уже подготовлены регуляторные меры, направленные на систематизацию законодательства о государственных услугах на основе ЗАП, и нужно в кратчайшие сроки ввести их исполнение в практику.
Ещё более важно обеспечить исполнение ЗАП в тех сферах, где происходит вмешательство административных органов в правовой статус физических и юридических лиц: изъятия (сносы), государственный контроль и надзор.
Как видим, результаты исследования убеждают, что исполнение ЗАП — приоритет не только правовой, но и социально-экономической политики. Без современных административных процедур невозможно добиться устойчивого роста инвестиционной активности и занятости.
Таким образом, учитывая вышеизложенное, необходимо принять и реализовать безотлагательные системные меры по скорейшей имплементации ЗАП, систематизации всех действующих нормативно-правовых актов об административных процедурах, переподготовке государственных служащих, прежде всего, юридические службы административных органов и судей, а также проведению широкой кампании по разъяснению закона для бизнеса и населения.
В этих целях, в соответствии с указом президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики», должны быть осуществлены меры по непрерывному совершенствованию сферы административных процедур на основе передового зарубежного опыта и современных тенденций развития, обеспечению единообразного соблюдения государственными органами и организациями основных принципов и норм закона «Об административных процедурах»
Иными словами, в ближайшее время предстоит реализовать единую государственную политику в сфере административных процедур, а также предоставления государственных услуг. В связи с этим указом в качестве дополнительных мер по совершенствованию законодательства об административных процедурах предусмотрены:
- полная инвентаризация функций министерств и ведомств и формирование перечня функций, связанных с осуществлением административных процедур, проведение инвентаризации нормативно-правовых актов, регулирующих административно-правовую деятельность;
- разработка предложений по совершенствованию административных процедур с изучением законодательства передовых зарубежных стран;
- разработка новой редакции ЗАП исходя из установления конкретных различий между предметом регулирования и сферой применения закона; определения этапов осуществления административных процедур, субъектов, участвующих в них, видов принимаемых актов; унифицикации правил осуществления административных процедур; установления эффективных механизмов обеспечения прямой реализации отсылочных норм;
- проведение полной инвентаризации законодательной базы, при этом должно быть обращено внимание на состояние соответствия действующего законодательства закону «Об административных процедурах», разработки соответствующих административных регламентов в соответствии с ЗАП, наличия необоснованных ограничений, излишних административных процедур и устаревших механизмов регулирования;
- предусмотрена подготовка комментариев к закону «Об административных процедурах» в новой редакции в доступном для общественности изложении;
- распространение информационных материалов, видео-, печатных материалов, теле- и радиовещаний о сути, значении и практической значимости ЗАП проведение региональных мероприятий по применению его норм.
Надеемся, что организационно-правовые и информационно-разъяснительные меры, предусмотренные указом президента, обеспечат исполнение закона «Об административных процедурах».
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.
Доктор юридических наук, профессор Университета мировой экономики и дипломатии Иса Хамедов является руководителем Центра международно-правовых исследований и сравнительного публичного права УМЭД.
Artem Tom
Сэкономлю время читателям своей собственной трактовкой ситуации.
В Узбекистане законы не исполняются или исполняются выборочно так, как удобно каждому конкретному исполнителю. А решением проблемы была бы система сдержек и противовесов, при которой, МВДшник, например, боялся бы совершить процессуальное нарушение, потому что у него над душой стоит сотрудник прокуратуры, готовый завести уже на него дело. А прокурорский в свою очередь боялся бы СГБ. А СГБшники боялись бы активной общественности и независимых СМИ. А хокимы бы боялись всех их вместе взятых + независимых судов, которые могут не только отменить решение хокима, но и порекомендовать независимой прокуратуре возбудить дело о должностном подлоге или превышении полномочий.
Но в нашей стране все эти структуры являются по факту соседними отделами одной корпорации, с единым начальством. Поэтому ни одна из них не работает так, как работает, например в UK → то есть имеем дисбалансную систему, в которой вся полнота власти сосредоточена только у одной стороны и по факту нет реального разделения властей и структур. Все они едят друг с другом утренний плов.
Все едино и жаловаться некому.
И к сожалению, единственный, кто мог бы создать эту систему, это сильный лидер. Но тогда этот лидер сам бы оказался в ситуации, когда один из элементов системы сдержек и противовесов ему не подконтролен, соответственно, реальность, в которой канцлер Австрии вынужден платить штраф за превышение скорости или нарушение правил карантина, стала бы реальностью для всех наших высокопоставленных чиновников. Но этого никогда не пройзоидет.
Не благодарите.