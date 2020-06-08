5 июня примерно между 18:00 и 19:00 на Малой кольцевой автомобильной дороге (Арча куча) в Шайхантахурском районе Ташкента произошла потасовка между молодыми людьми. В результате двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.
В ведомстве заявили, что личности остальных участников инцидента и их точное число уточняется, а также принимаются меры к их задержанию. Происшествие взято на личный контроль начальника ГУВД Ташкента Азиза Ташпулатова.
Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, скончавшийся М. Э. (1997 года рождения) поступил в больницу Учтепинского района с колото-резаной раной в правой части грудной клетки. Врачам не удалось его спасти.
Выяснилось, что Д. М. (1993) из-за разногласий по поводу доходов аптеки «5+» в Учтепинском районе поссорился со своим партнером по бизнесу Б. Р.
5 июня Д. М., вооружившись ножом, с целью вымогательства вступил в сговор со своими знакомыми Д. А. (1994), Ш. О. (1991) и Х. М. (1991) и встретился в назначенном месте с Б. Р. и его знакомыми М. Э. (1997), И. Н. (1993), С. К. (1997) и Р. Н. (1997).
Во время драки Д. М. нанес удар ножом в правую часть грудной клетки М. Э. и скрылся с места происшествия.
Прокуратура Ташкента 5 июня возбудила уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 97 (умышленно убийство из хулиганских побуждений / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы).
Следствие ведет отдел по особо тяжким преступлениям столичной прокуратуры.
Aleks Aleks
Что как то по другому нельзя решать вопросы?
Альбина Инсапова
Какой кошмар, 21 век и так решают конфликты. Такой молодой парень умер.
Artem Tom
Какие герои. Чуть ли не вдесятером с ножами на разговор приходят. Фу.
Mardonov Umidjon A.
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