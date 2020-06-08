5 июня примерно между 18:00 и 19:00 на Малой кольцевой автомобильной дороге (Арча куча) в Шайхантахурском районе Ташкента произошла потасовка между молодыми людьми. В результате двое получили ножевые ранения и были доставлены в больницу, сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

В ведомстве заявили, что личности остальных участников инцидента и их точное число уточняется, а также принимаются меры к их задержанию. Происшествие взято на личный контроль начальника ГУВД Ташкента Азиза Ташпулатова.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана, скончавшийся М. Э. (1997 года рождения) поступил в больницу Учтепинского района с колото-резаной раной в правой части грудной клетки. Врачам не удалось его спасти.

Выяснилось, что Д. М. (1993) из-за разногласий по поводу доходов аптеки «5+» в Учтепинском районе поссорился со своим партнером по бизнесу Б. Р.

5 июня Д. М., вооружившись ножом, с целью вымогательства вступил в сговор со своими знакомыми Д. А. (1994), Ш. О. (1991) и Х. М. (1991) и встретился в назначенном месте с Б. Р. и его знакомыми М. Э. (1997), И. Н. (1993), С. К. (1997) и Р. Н. (1997).

Во время драки Д. М. нанес удар ножом в правую часть грудной клетки М. Э. и скрылся с места происшествия.

Прокуратура Ташкента 5 июня возбудила уголовное дело по пункту «л» части 2 статьи 97 (умышленно убийство из хулиганских побуждений / наказывается лишением свободы от 15 до 25 лет или пожизненным лишением свободы).

Следствие ведет отдел по особо тяжким преступлениям столичной прокуратуры.