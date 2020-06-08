Стилисты бутика Glamour подобрали ключевые тренды сезона, которые имеют большую сферу влияния в модном мире и помогут проявить индивидуальность, не жертвуя комфортом.
Сумки
Аксессуар, который давно перестал выполнять только лишь прагматичную функцию. Сегодня правильная сумка — это знаковый акцент, который расскажет многое о своем владельце. Можно выбрать все, что угодно: от вневременной классики до модного must have, актуального именно сейчас, и легко подчеркнуть либо свой статус, либо внимание к трендам.
Двубортный пиджак
Появившись когда-то как часть классического костюма, двубортный пиджак никогда не пропадал из поля зрения. Современный вариант обязан своим видом итальянцам, укоротившим, приталившим силуэт и убравшим жесткие плечи. Теперь двубортный пиджак легко трансформируется в вещь скорее повседневную и расслабленную, чем официальную.
Монохром
Безупречная константа fashion-мира и один из наиболее модных приемов летнего сезона 2020 — создание total look в оттенках одного и того же цвета. Ведущий color-тренд — оттенки песочного. Вдохновение можно найти в образах звезд стритстайла и коллекциях бутика Glamour.
Кроссовки
В новых реалиях, когда ходить пешком пришлось гораздо больше обычного, кроссовки превзошли по популярности все остальные виды обуви. Этим летом кроссовки демонстрируют превосходство, вдохновляя модников максимальным разнообразием дизайна, фактур, цвета и настроения.
Все тренды сезона можно найти в бутике Glamour.
Адрес: ул. Нукус, 6
Телефон: (+998) 71−233−33−00
Сайт: glamourboutique.uz
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