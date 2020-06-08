С чего начинается путь к успеху? Как и любая дорога — с первого шага, с осознания того, что работа будет улучшать жизнь людей, делать ее удобнее, комфортнее. Именно это подтолкнуло команду к созданию AVTOritet. В компании сразу же взялись за изучение вопроса и начали перенимать любой позитивный опыт, изучали бизнес изнутри, искали оптимальные решения для выведения автобизнеса Узбекистана из состояния спячки, в которой он был долгие годы.





Спустя время, команда AVTOritet пришла к пониманию факта, что жизнь — это движение, даже во сне, когда организм стремительно меняется на клеточном уровне. Жизнь коротка, а потому следует выбирать правильное движение — в сторону успеха и с минимальными затратами времени. В этом вопросе хорошим помощником является автомобиль. Современный мир невозможно представить без этого универсального средства передвижения.





AVTOritet — это:

первая сеть автокомплексов полного спектра услуг, аналогов которой в Узбекистане нет. Это современные сервисные центры, которые построены и оснащены по всем европейским стандартам;

огромный ассортимент запчастей: более 45 тысяч товарных позиций, собственные склады для организации бесперебойных поставок и надежные поставщики в десятках стран;

все виды услуг, начиная с диагностики и заканчивая сложным кузовным ремонтом;

грамотное оформление и хранение всех историй ремонта каждого автомобиля. Ознакомиться с ними можно в любой момент, что является важным вспомогательным фактором при последующих диагностиках;

прозрачная система оплаты с предоставлением чеков и счетов-фактур для любого товара и услуги, использование современной системы автоматизации работы магазина, программа лояльности, гибкая ценовая политика, сезонные скидки;

предоставление трехмесячной гарантии на любую услугу по ремонту автомобиля;

использование специального программного обеспечения для полного контроля над поставками, отгрузками и торговлей в целом.





Благодаря постоянной работе над совершенствованием сети автокомплексов AVTOritet команде удалось превратить ее не просто в организацию, а в маленький комфортный автомир для клиентов.





Компания старается не останавливаться на достигнутом. AVTOritet открывает пятый филиал автокомплекса в Мирзо-Улугбекском районе. На 2020 год у сети запланировано открытие ряда новых объектов в столице и за ее пределами. Кроме того, планируется запуск собственной эвакуаторной службы, которая избавит клиентов от проблем поиска эвакуатора в случае неприятных ситуаций на дороге. Развитие AVTOritet продолжится не только в офлайн-сфере, но и перейдет в цифровое пространство посредством запуска интернет-магазина запасных частей.

Адрес филиала №5: ул. Буюк Ипак Йули, 299

Ориентир: Центр Луначарского, бывший «Лада Сервис»

Телефоны филиала:

Автомагазин: (+998) 99−086−09−90;

Автосервис: (+998) 99−087−09−90;

Автомойка: (+998) 99−052−09−90.

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