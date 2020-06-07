В Ташкенте правоохранительные органы задержали 17-летнего парикмахера, подозреваемого в убийстве 26-летнего мужчины, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана.
5 июня примерно в 00:00 в Яшнабадском районе Иван А. (1994 года рождения, безработный, ранее не судим) и А. Б. (1989), сидевшие рядом с домом, оскорбили проходивших знакомых З. Н. (1985) и И. Й. (2003, парикмахер, ранее не судим), в результате чего произошла ссора. По данным Генпрокуратуры, И. Й. вытащил парикмахерские ножницы и нанес один удар в область груди Ивана, тем самым умышленно убил его.
Прокуратура Яшнабадского района возбудила уголовное дело в отношении И. Й. по части 1 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса. Обвиняемый задержан.
Ранее мужчина, представившийся другом погибшего, опубликовал в социальных сетях пост о деталях инцидента.
Таир Урунбаев
Ну ограниченная молодежь. Не понимают что можно решить без кулаков. И уж тем более ножниц. Пусть сидит теперь