Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 18:00 7 июня выросло на 121 и достигло 4302, сообщило Министерство здравоохранения.

13 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре, и 98 — в Ташкенте. Ранее сообщалось, что за ночь в столице было зафиксировано 87 случаев коронавируса. Кроме того, 8 случаев COVID-19 диагностировано в Ташкентской области у тех, кто контактировал с заболевшими, и 2 случая — в Сырдарьинской области.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3330. На лечении находятся 955 пациентов.