Мультибрендовый автосалон Nurafshon Avtocentr предлагает обменять старый автомобиль на новый по программе Trade-In и получить подарок. Чтобы воспользоваться предложением, нужно привезти свой подержанный автомобиль производства UzAuto Motors, UzDaewoo или GM Uzbekistan в Nurafshon Avtocentr и обменять его на новый, заплатив разницу.

Сотрудники автосалона готовы предложить за автомобиль оптимальную цену, которая устроит обе стороны. Также Nurafshon Avtocentr дарит один из следующих бонусов:

тонировка задних боковых стекол;

система защиты (сигнализация);

современный чехол от Chehol.uz.

Преимущества Trade-In в Nurafshon Avtocentr:

регистрация государственных номерных знаков, принадлежащих любому региону и городу страны;

нотариальные услуги на месте сделки;

режим работы с 9:00 до 22:00, без выходных;

предоставление любой новой модели в день обмена.

Nurafshon Avtocentr — это мультибрендовый автосалон в Узбекистане, который продает легковые и большие грузовые автомобили и запасные части производства «Узавтосаноат», а также предоставляет им сервисное обслуживание.

Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: (+998) 71−203−30−20, (+998) 99−900−88−99, (+998) 99−807−30−20.

Адрес: Ташкентская область, г. Нурафшан, махалля «Бирлик», ул. Тошкент Йули

Ориентир: «Туй-Тепа Текстиль»

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