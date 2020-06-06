На видеоселекторном совещании по вопросам сокращения бедности 3 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев попросил не хвалить его за проводимые реформы в регионах.

Обращаясь к председателю Национальной телерадиокомпании Алишеру Хаджаеву, он заявил, что необходимо показывать реформы на практике.

«Мне не нужна похвала — говорить „президент сделал то“. В результате реформ меняется мировоззрение людей, появляется заинтересованность, чувство „земля — моя“. Покажите реформы на практике, а не только похвалы. Как было раньше, как сейчас», — сказал президент (цитата по Kun.uz, ее достоверность подтвердили источники «Газеты.uz»).

По словам главы государства, положительные изменения в стране происходят не благодаря президенту, а благодаря реформам и действию законов.

«Я боюсь что-то сказать вам, сразу начинаете хвалить президента. Я всем сказал, что это делает не президент, а реформы, закон», — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент поручил председателю НТРК привлечь талантливых и объективных журналистов для освещения новостей.

В государственном бюджете на 2020 год было предусмотрено выделение почти 410,5 млрд сумов (40,4 млн долларов) на текущие расходы Национальной телерадиокомпании и в виде капитальных вложений на проектирование, строительство и оснащение объектов.