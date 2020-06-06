Популярный сервис доставки Express24 продолжает идти в ногу со временем. Уже четыре года оперативно устраняет возникающие проблемы, улучшает сервис и охватывает все больше областей, чтобы предоставлять качественную услугу доставки еды и продуктов по всему Узбекистану.

Только недавно Express24 запустился в Фергане, а уже сегодня сервис есть и в Самарканде. На данный момент более 20 популярных заведений Самарканда подключились к сервису. В приложении уже сейчас можно найти такие заведения, как Maruf osh, «Пеперони», «Зафар», «Ал-барака», T-bone, Mone, BBQ Burger Club, Platan и многие другие.

Как заказать

Заказать еду можно через сайт или приложение, скачав его на смартфон по ссылке.

Первый шаг в приложении — зарегистрироваться. Затем можно найти нужное заведение, ознакомиться с ассортиментом, выбрать желаемые товары и нажать на кнопку «Заказать». Заказ проверяется и корректируется в корзине.

Также при заказе можно указать дополнительную информацию или пожелания, скидочный купон и тип доставки. Меню оформления заказа сообщает допустимый способ расчета, стоимость доставки и сумму к оплате. Остается указать адрес и ждать звонка от оператора для подтверждения заказа.

А специально для читателей Gazeta.uz Express24 дарит промокод Gazetauz на первую доставку в размере 10 тысяч сумов. Его нужно внести в меню оформления заказа.

Как оплатить

Оплата производится наличными деньгами и безналичным расчетом через платежную систему PayMe. Стоимость доставки — 6 тысяч сумов за первые три километра.

Доставка осуществляется с 08:00 до 04:00.

В дальнейшем Express24 планирует открыть раздел «Маркет» в Самарканде, чтобы доставлять товары из Ташкента.

Скачать приложение Express24 можно по ссылке.

Сайт: express24.uz

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