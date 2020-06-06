Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выявлении 5 июня 68 случаев коронавируса. Из них 17 — среди населения, в том числе 9 — в Ташкенте, 4 — в Кашкадарьинской, 2 — в Ташкентской, по 1 — в Наманганской и Бухарской областях.

По данным Минздрава, в столице COVID-19 подтвержден у пенсионера, проживающего в Алмазарском районе, а также еще у одного продавца рынка «Урикзор» в Учтепинском районе и пяти членов его семьи — матери, двух дочерей, сына и племянника.

Кроме того, инфекция выявлена у водителя грузовика, который работал на «Урикзоре» в течение мая, а после вернулся домой, в Чиракчинский район Кашкадарьинской области, и еще трех членов его семьи — двух братьев и дочери. Таким образом, в Кашкадарье вновь появился коронавирус.

Житель Аккурганского района Ташобласти после повышения температуры сдал анализ на COVID-19, результат которого оказался положительным. Еще один случай зарегистрирован в Кибрайском районе у жителя, продававшего специи на Юнусабадском рынке Ташкента.

Коронавирус подтвержден у сотрудников УВД Наманганской области и охранного учреждения Шафирканского района Бухарской области. Отмечается, что они сдали тест по рекомендации врачей после повышения температуры.

В субботу, 6 июня, в Ташкенте COVID-19 установлен у трех граждан, включая еще двух работников торгового комплекса Mediapark в Шайхантахурском районе. Напомним, что ранее инфекция обнаружена у охранника комплекса.

Минздрав предупредил, что коронавирусом можно заразиться не только в «красных» и «желтых» регионах, но и в «зеленых», и вновь попросил жителей страны соблюдать правила карантина.

Отметим, что за сутки (с 4 по 5 июня) в Ташкенте и Ташкентской области прибавилось 42 новых случая (большая часть из них — в столице), Самаркандской — 11, Навоийской и Бухарской — по 5, Кашкадарьинской — 4, Наманганской — 1.