Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса достигло 4094, увеличившись за субботу на 87, сообщила пресс-служба Минздрава.

Из 30 последних случаев 19 выявлено среди прибывших из-за рубежа и находящихся в карантинном центре в Ташкентской области, 4 — среди жителей столицы, 3 — среди контактировавших с заболевшими и находящимися на карантине в Самаркандской области, 3 — в Андижанской области (1 — контактировавший, 2 — прибывшие из Кыргызстана), 1 — у гражданина Казахстана, работающего в Кашкадарьинской области.

В целом из 87 случаев 62 приходятся на граждан, находящихся в карантинных учреждениях, 20 выявлены среди населения и 5 — у водителей грузовиков международных направлений.

Число выздоровевших от коронавируса за день выросло на 21 и достигло 3268 человек.

Минздрав отмечает рост числа выявляемых случаев среди населения: 4 июня — 13 человек, 5 июня — 17, 6 июня — 20 человек.

В настоящее время на лечении находятся 809 человек, состояние 10 из них тяжелое, 3 — крайне тяжелое. Число скончавшихся пациентов с коронавирусом составляет 17 человек.

До сегодняшнего дня на карантин были взяты в общей сложности 438602 человек, у 394310 из них период карантина завершился.

Сейчас на домашнем карантине находятся 23313 человек, на стационарном — 20979.





Источник: Минздрав.