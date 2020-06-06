Количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане на 17:00 часов 6 июня составляет 4064, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Из 42 новых случаев заболевания 24 были выявлены среди находящихся в карантинном центре. В Сырдарьинской области заболели 4 человека из тех, кто имел контакт с инфицированными людьми и находился на карантине. Два случая установлены в Ташкентской области среди водителей-дальнобойщиков, пересекших пограничный пост в этом регионе. Еще 6 случаев в Наманганской области и по 3 в Ташкенте и в Хорезмской области зарегистрированы среди населения.

Общее число выздоровевших по-прежнему остается на отметке 3247 человек. Лечение в настоящий момент проходит 801 пациент.

Утром 6 июня сообщалось также о 10 пациентах в тяжелом и 3 — в крайне тяжелом состоянии.