Количество зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса на 10:00 утра 6 июня достигло 4022, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Среди 15 новых случаев 4 были выявлены в карантинном центре, 3 — в Ташкентской области у водителей грузовиков международных перевозок, прибывших в страну из России через пограничный пост, 5 — в Навоийской области у граждан, контактировавших с зараженными людьми и находившихся на карантине, а также 3 — в Ташкенте среди населения.

На лечении сейчас находятся 759 пациентов. Из них 10 находятся в тяжелом, а 3 — в крайне тяжелом состоянии.

Отметим, что накануне вечером сообщалось о том что в тяжелом состоянии находятся 12 пациентов, в крайне тяжелом — 1.