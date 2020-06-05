«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов выпечки из вишни.
Тертый пирог
Вишневый пирог — это сочный и аппетитный десерт к семейному чаепитию. Готовую выпечку по желанию можно посыпать сахарной пудрой.
Американский пирог
Пирог получается нежным и в меру сладким, с большим количеством сочной начинки. Десерт можно подать как холодным, так и теплым — с шариком любимого мороженого.
Вишнево-маковый пирог
Вишневая выпечка сама собой получается ну очень вкусной, а если добавить в нее еще и мак, то будет еще вкуснее. Домочадцы будут рады такому необычно вкусному десерту.
«Косичка» с творогом и вишней
Красивый пирог-косичка с волшебным вкусом станет отличным дополнением к чаепитию, кроме того, наполнит дом прекрасным ароматом.
Рогалики
Мягкие и в меру сладкие рогалики с вишней в сахарной пудре никого не оставят равнодушным.
Тарт с заварным кремом и вишневым желе
Хрупкое и рассыпчатое песочное тесто, нежный и сливочный заварной крем, освежающее вишневое желе — все вместе это восхитительно вкусный тарт.
Пирог с вишней и шоколадом
Простой и красивый пирог-тортик можно испечь к празднику или ко дню рождения. Готовый пирог можно украсить шоколадными каплями и лепестками миндаля.
Еще больше рецептов — на Zira.uz.
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