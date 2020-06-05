«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов выпечки из вишни.

Тертый пирог





Вишневый пирог — это сочный и аппетитный десерт к семейному чаепитию. Готовую выпечку по желанию можно посыпать сахарной пудрой.

Американский пирог





Пирог получается нежным и в меру сладким, с большим количеством сочной начинки. Десерт можно подать как холодным, так и теплым — с шариком любимого мороженого.

Вишнево-маковый пирог





Вишневая выпечка сама собой получается ну очень вкусной, а если добавить в нее еще и мак, то будет еще вкуснее. Домочадцы будут рады такому необычно вкусному десерту.

«Косичка» с творогом и вишней





Красивый пирог-косичка с волшебным вкусом станет отличным дополнением к чаепитию, кроме того, наполнит дом прекрасным ароматом.

Рогалики





Мягкие и в меру сладкие рогалики с вишней в сахарной пудре никого не оставят равнодушным.

Тарт с заварным кремом и вишневым желе





Хрупкое и рассыпчатое песочное тесто, нежный и сливочный заварной крем, освежающее вишневое желе — все вместе это восхитительно вкусный тарт.

Пирог с вишней и шоколадом





Простой и красивый пирог-тортик можно испечь к празднику или ко дню рождения. Готовый пирог можно украсить шоколадными каплями и лепестками миндаля.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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