Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Узбекистана 5 июня удовлетворила надзорную жалобу туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала». На заседании присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

Дело рассматривала судебная коллегия в составе Зарифа Курбанова, Махмуда Эшимбетова и председательствующего судьи Шахнозы Ахатовой. Генеральную прокуратуру представляла старший прокурор Шахноза Умарова. На заседании также присутствовали представители хокима Ташкентской области Азиз Адилов и бизнес-омбудсмана Алишер Халиков и Сардор Абдурахманов.

О том, что хокимият Ташкентской области намерен изъять турбазу «для общественных и государственных нужд», стало известно в январе 2019 года. В марте того года владелец турбазы Али Тухтаев попытался обжаловать решение в суде, однако Нурафшанский городской административный суд отказался признавать решение хокима области недействительным. В апреле судебная коллегия апелляционной инстанции Ташкентского областного административного суда также оставила решение без изменений, несмотря на отказ хокимията представить суду «секретное» распоряжение правительства по турбазе.

Предприниматель Али Тухтаев подал надзорную жалобу в Верховный суд, чтобы отменить «незаконные и необоснованные» решения суда первой инстанции и апелляционной инстанции. Первое заседание прошло 1 июня.

Представитель бизнес-омбудсмана Алишер Халиков попросил суд отменить решения первой и апелляционной инстанций в связи с тем, что согласие собственника турбазы не было получено при принятии хокимом Ташкентской области решения об изъятии объекта. Он добавил, что это нарушает нормы Земельного кодекса, указа президента о мерах по улучшению инвестиционного климата, закона о защите прав собственности и постановления правительства о порядке возмещения убытков при изъятии земельных участков для государственных и общественных нужд (данное постановление имело юридическую силу на момент принятия решения хокима).

Алишер Халиков добавил, что в решении хокима не указаны конкретные цели изъятия земельного участка турбазы «Янгиабад». В документе говорится, что объект изымается для государственных и общественных нужд, но конкретные цели, которые упоминаются в вышеперечисленных нормативных актах и которые обязательно должны быть обозначены в подобных решениях, не указаны.

Представитель хокима Азиз Адилов попросил суд учесть, что в материалах дела имеется письмо администрации Ташкентской области о том, что распоряжение правительства, на основании которого было принято решение хокима, является секретным.

Судья Шахноза Ахатова сказала, что в хокимияте должны храниться копии распоряжений Кабинета Министров. Азиз Адилов отметил, что копии имеются, но распоряжение является «закрытым письмом».

«Разве распоряжения [правительства] могут носить секретный характер? Это же не постановление», — сказала Шахноза Ахатова.

Юрист турбазы Азимджон Рахматов попросил суд учесть, что предыдущий представитель хокима Ташкентской области, который выступал в судах первой и апелляционной инстанций, говорил, что распоряжение не имеет грифа о секретности, а также не является документом для служебного пользования.

Азиз Адилов сказал, что на момент рассмотрения дела в предыдущих инстанциях документ еще не носил статуса о секретности. Поэтому предыдущему представителю хокима это не было известно.

После этого прокурор Шахноза Умарова попросила суд оставить решения предыдущих инстанций без изменений. Судебная коллегия удалилась на совещание.

Судья Шахноза Ахатова постановила отменить решение Нурафшанского городского административного суда от 19 марта 2019 года и постановление апелляционной инстанции Ташкентского областного административного суда от 30 апреля 2019 года, а также удовлетворить заявление турбазы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала» о признании недействительным решения хокима от 25 января 2019 года об изъятии объекта и перераспределить судебные расходы. Судья объявила процесс закрытым.

Юрист турбазы Азимджон Рахматов отметил «Газете.uz», что хокимият может обжаловать решение Верховного суда. Порядок обжалования будет указан в самом постановлении надзорной инстанции Верховного суда.

«Это еще не конец, но это большая победа, торжество правосудия. Верховный суд достаточно адекватно и грамотно подошел к этому делу. И на наш взгляд, вынес законное решение», — сказал Азимджон Рахматов.

Он напомнил, что 24 января Ахангаранский межрайонный экономический суд вынес решение об удовлетворении иска прокуратуры города Ангрена. Согласно этому решению, турбаза обязана за свой счет провести оценку 10 га земельного участка и находящихся там зданий и сооружений, предоставив результат оценки хокимияту для дальнейшего изъятия имущества на баланс городской администрации.

3 июня Ахангаранский межрайонный экономический суд Ташкентской области разъяснил исполнительный документ отдела Бюро принудительного исполнения Ангрена без участия представителей турбазы «Янгиабад». При этом был изменен способ и порядок исполнения судебного решения об обязательной оценке имущества турбазы.

«Суд без нашего участия рассмотрел заявление Бюро принудительного исполнения Ангрена о разъяснении своего исполнительного акта. При этом суд вышел за пределы рассмотрения такой категории дел и изменил способ и порядок исполнения судебного решения, что недопустимо. Это отдельная форма обращения, это отдельная форма рассмотрения, то есть это даже разные главы экономического процессуального кодекса», — заявил юрист.

По его словам, БПИ Ангрена самостоятельно наняло оценщиков без участия представителей турбазы, что противоречит законодательству об оценке, и 4 июня привела их в турбазу для проведения оценки имущества.

В разъяснении суда отмечается, что если исполнительный документ не был выполнен добровольно со стороны ответчика, Ангренский городской отдел БПИ может самостоятельно осуществить его с возложением расходов на турбазу «Янгиабад».

«Порядок рассмотрения решения был нарушен, поскольку мы не получили извещения о дате и времени заседания. Мы сомневаемся, было ли вообще отправлено нам это извещение», — сказал юрист.

Азимджон Рахматов заявил, что с учетом победы в Верховном суде и признания недействительным решения хокима Ташобласти проведение оценки имущества не имеет смысла. Решение Ахангаранского межрайонного экономического суда также будет обжаловано.

Сейчас надзорная жалоба на действия экономического суда находятся на изучении в Верховном суде, добавил Азимджон Рахматов.

Турбаза «Янгиабад. Жемчужина Чаткала». Фото: Бехзод Тураев.

«В связи с отменой решений административных судов первой и апелляционной инстанций мы можем обратиться за отменой решения экономического суда по вновь открывшимся обстоятельствам. Что и будет сделано после получения нами постановления надзорной инстанции Верховного суда… По вновь открывшимся обстоятельствам суд обязан удовлетворить нашу жалобу в связи с тем, что основополагающий документ (решение хокима), на основании которого происходило изъятие, отменен», — заявил юрист.

«Большая благодарность бизнес-омбудсману. Большая благодарность за то, что он поддержал нашу позицию, за то, что выступил в интересах предпринимателя», — подытожил Азимджон Рахматов.

Предприниматель Али Тухтаев прокомментировал «Газете.uz» эту победу:

«В первую очередь, нужно отойти от всего этого морально. Нужно осознать, что произошло, потому что это был последний из последних шансов, который давал какую-то надежду».

По его словам, решение Верховного суда продемонстрировало существование справедливости и неподвластности судов «произволу, который происходил с нами два года».

Али Тухтаев добавил, что исход дела позволит приступить к реализации проектов по развитию турбазы и лыжного спорта в Узбекистана.

«На такой волне мы получаем новую перезагрузку и желание что-то сделать для нашей страны. Боритесь, правда — очень приятная вещь», — сказал он.