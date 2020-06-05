С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Узбекистане проведено 748,5 тысячи тестов, из них за последний день — 18,6 тысячи, сообщил первый заместитель директора Агентства санитарно-эпидемиологического надзора Ботир Курбанов на брифинге в пятницу.

За последние две недели из 937 подтвержденных случаев коронавируса 412 (47%) выявлено среди населения и 525 (53%) — у граждан, прибывших из-за рубежа.

В настоящее время на карантине находится 49,1 тысячи граждан, прибывших из районов с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой либо бывших в контакте с заболевшими. Из них 26,7 тысячи помещены на домашний карантин и 22,3 тысячи — на стационарный.

По словам Ботира Курбанова, в стране действуют 45 лабораторных комплексов для проведения ПЦР-скрининга населения на коронавирус, 75 приборов для экспресс-ПЦР работают круглосуточно.