Сегодня по территории Узбекистана ожидается прохождение облачных массивов, по горной территории есть вероятность выпадения кратковременного дождя, сообщила пресс-служба Узгидромета.

По республике ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, по Каракалпакстану, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областям местами возможны порывы до 23−28 м/с, предупреждают синоптики.

Температурный фон будет в пределах +35…+40 градусов, по югу и пустынной зоне — местами до +42. Такая температура на 5−7 градусов превысит нормальные значения сегодняшнего дня, отметили в Узгидромете.

В выходные дни с районов Казахстана прогнозируется небольшой заток прохладного воздуха, с которым произойдет спад жары, и температура опустится до нормальных значений в пределах ночью +17…+22 градусов, а днем — +32…+37 градусов.

Местами по республике возможно усиление ветра, в отдельных районах с порывами до 17−22 м/с. Дожди в выходные дни вероятны лишь в горных районах страны.