Как бы парадоксально это не звучало, но, чтобы летом в помещении было прохладно, его нужно утеплить. Знакомая ситуация — жарко на улице, душно дома, а кондиционер работает сутки напролет, накручивая электричество. Куда девается прохлада?
Через крышу улетучивается более 25% прохлады и тепла. Кровля — шифер и профнастил — быстро нагревается под солнечными лучами, и внутри чердака или на мансарде становится невозможно дышать. Дальше жара передается и в жилое помещение. Решением в таких ситуациях послужит минеральная вата Ecover.
Конечно, утепление крыши — лишь часть мер на пути к правильной теплоизоляции дома. Но даже такой маленький шаг позволит летом сохранить прохладу в помещении. Строя себе дом, обустраивая мансарду или делая косметический ремонт, нужно постелить на крышу минеральную вату Ecover. Это можно сделать без привлечения мастеров и установки дополнительных конструкций, расстелив утеплитель на чердаке в несколько слоев.
Покрытие с площадью до 300 кв. м обойдется в 2,5−3 млн сумов при рекомендуемой толщине 15−20 см. Так, покупатель получит комфортный микроклимат в доме без круглосуточной работы кондиционеров. А учитывая то, что строительный утеплитель Ecover можно использовать более 50 лет, то экономится кругленькая сумма на потреблении электричества и газа как летом, так и зимой.
Приятным бонусом станет звукоизоляция: шум строек и транспорта больше не будет беспокоить. Минеральная вата Ecover выгодно отличается от других утеплителей универсальностью. Она подходит для любых частей здания — стен, пола, кровли.
К другим преимуществам утеплителя Ecover относятся:
- пожароустойчивость: не горит и не теряет физических свойств даже при температуре 1000 градусов;
- влагонепроницаемость: не пропускает влагу, а в случае намокания — быстро высыхает;
- паропроницаемость: пропускает воздух, что позволяет избегать образования конденсата;
- неорганическая основа: материал непригоден для жизни грызунов и насекомых.
При использовании утеплителя потребители меньше включают кондиционер, а значит снижается риск подхватить простуду и ослабить иммунитет. А в условиях разгула коронавирусной инфекции сильный иммунитет означает здоровую и долгую жизнь.
Телефоны:
- (+998) 97−157−74−77;
- (+998) 90−021−22−12;
- (+998) 90−959−74−22;
- (+998) 97−774−81−61;
- (+998) 97−409−78−77 (Ферганская долина).
Сайт: ecover.uz, ecover.uz/videopage
YouTube: youtube.com/ecover
На правах рекламы.