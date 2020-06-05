Как бы парадоксально это не звучало, но, чтобы летом в помещении было прохладно, его нужно утеплить. Знакомая ситуация — жарко на улице, душно дома, а кондиционер работает сутки напролет, накручивая электричество. Куда девается прохлада?

Через крышу улетучивается более 25% прохлады и тепла. Кровля — шифер и профнастил — быстро нагревается под солнечными лучами, и внутри чердака или на мансарде становится невозможно дышать. Дальше жара передается и в жилое помещение. Решением в таких ситуациях послужит минеральная вата Ecover.





Конечно, утепление крыши — лишь часть мер на пути к правильной теплоизоляции дома. Но даже такой маленький шаг позволит летом сохранить прохладу в помещении. Строя себе дом, обустраивая мансарду или делая косметический ремонт, нужно постелить на крышу минеральную вату Ecover. Это можно сделать без привлечения мастеров и установки дополнительных конструкций, расстелив утеплитель на чердаке в несколько слоев.





Покрытие с площадью до 300 кв. м обойдется в 2,5−3 млн сумов при рекомендуемой толщине 15−20 см. Так, покупатель получит комфортный микроклимат в доме без круглосуточной работы кондиционеров. А учитывая то, что строительный утеплитель Ecover можно использовать более 50 лет, то экономится кругленькая сумма на потреблении электричества и газа как летом, так и зимой.

Приятным бонусом станет звукоизоляция: шум строек и транспорта больше не будет беспокоить. Минеральная вата Ecover выгодно отличается от других утеплителей универсальностью. Она подходит для любых частей здания — стен, пола, кровли.





К другим преимуществам утеплителя Ecover относятся:

пожароустойчивость: не горит и не теряет физических свойств даже при температуре 1000 градусов;

не горит и не теряет физических свойств даже при температуре 1000 градусов; влагонепроницаемость: не пропускает влагу, а в случае намокания — быстро высыхает;

не пропускает влагу, а в случае намокания — быстро высыхает; паропроницаемость: пропускает воздух, что позволяет избегать образования конденсата;

пропускает воздух, что позволяет избегать образования конденсата; неорганическая основа: материал непригоден для жизни грызунов и насекомых.

При использовании утеплителя потребители меньше включают кондиционер, а значит снижается риск подхватить простуду и ослабить иммунитет. А в условиях разгула коронавирусной инфекции сильный иммунитет означает здоровую и долгую жизнь.

Телефоны:

Сайт: ecover.uz, ecover.uz/videopage

YouTube: youtube.com/ecover

На правах рекламы.