Призыв «Оставайся дома» для кого-то стал испытанием, а для кого-то открыл новые возможности. Один из таких подарков ― сближение с семьей. Ведь в насыщенном ритме жизни не всегда оставалось времени для самого главного. Chortoq помогает поддерживать баланс в семьях.

В последние месяцы многие семьи стали проводить больше времени друг с другом. Отцы, часто работающие до поздней ночи, увидели, как их малыши делают первые шаги, и услышали их первые слова. Кто-то вспомнил школьные времена, помогая детям делать домашние задания. Для кого-то стало откровением, сколько домашней работы делают их жены. И мужчины активно вовлеклись в процесс помощи по хозяйству. Женщины, которые обычно видели супругов уставшими после работы, чаще стали видеть любимых рядом. Дети начали получать равное внимание от обоих родителей и учиться на их примере взаимовыручке, поддержке и любви.





Сплоченность открыла новые горизонты ― многие семьи стали ближе друг к другу. Производители лечебно-столовой минеральной воды Chortoq решили внести свой вклад в семейный баланс и выпустили воду в формате 0,75 л. Летом это особенно актуально. И есть несколько причин для этого.

Укрепление иммунитета

В составе минеральной воды Chortoq содержится йод. В такой форме он легко усваивается организмом и обеспечивает бесперебойную работу гормональной и иммунной системы. Другой элемент — железо — входит в состав гемоглобина и отвечает за доставку кислорода к клеткам. Ведь так важно поддерживать способность организма противостоять заболеваниям, чтобы сохранить здоровье всех членов семьи.

Отлаженная работа системы пищеварения

В летнее время растет число заболеваний желудочно-кишечного тракта. Серебро и медь в составе этой воды являются натуральными антисептиками и борются с вредными микроорганизмами в кишечнике. Натрий, калий и хлор регулируют кислотно-щелочной баланс. Это положительно отражается на процессе пищеварения. Так как пищеварительная система отвечает за снабжение организма необходимыми веществами, важно заботиться и укреплять ее.





Психологическое здоровье

Йод улучшает работу мозговых клеток и выстраивает баланс между всеми системами организма. Также в состав воды Chortoq входят кальций и магний. Эти элементы необходимы для правильной работы нервной системы. Они помогают бороться с раздражительностью, перепадами настроениями, проблемами со сном.

Надежное утоление жажды

Во время жары тело теряет через пот не только влагу, но и соли. Чтобы восполнить водно-солевой баланс, нужна вода и минералы. После употребления обычной воды человек, потея, снова теряет соли и испытывает жажду. Вода Chortoq обеспечивает организм необходимыми минералами. Соответственно, мозг получает сигнал, что баланс восстановлен, а чувство жажды ослабевает.





Баланс во всем

Вода Chortoq помогает детям гармонично расти и развиваться, заботясь о состоянии всех систем организма. Она незаменима для беременных, пожилых и людей, перенесших операции и заболевания. Chortoq восстанавливает активность и силы, снижает уровень стресса и улучшает самочувствие независимо от возраста.

Новый формат воды станет еще одним элементом заботы о близких. Приобрести минеральную воду Chortoq в бутылках по 0,75 л можно в магазинах и аптеках города.





«Живите в балансе всей семьей!»

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