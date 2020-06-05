Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам сокращения бедности 3 июня прокомментировал ситуацию в Сохском районе Ферганской области.

Глава государства указал, что тяжелая ситуация в районе возникла «не вчера и не сегодня», а из-за сложных условий жизни и безработицы.

«В первую очередь нужно сократить бедность в приграничных районах, с отдельным подходом в создании необходимых условий. [Первому заместителю премьер-министра Ачилбаю] Раматову дано дополнительное поручение. Каждый месяц он будет жить в двух приграничных районах по одной неделе… Знал ведь об этой приграничной территории. Почему не ночевал в Сохе?» — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев отметил, что будет составлен отдельный список приграничных территорий, где первый заместитель премьер-министра будет изучать состояние инфраструктуры и другие вопросы.

«Нужно создать систему, которая будет заранее предупреждать нас. Какая ситуация с водой в приграничных регионах, условия для жилья, безопасность, положение, внутренняя атмосфера — за это будет отвечать Раматов. Потом вы (премьер-министр Абдулла Арипов — ред.) поедете. Раматов будет ставить диагноз, а лечить будете вы. Под диагнозом я имею в виду, что нужно все знать. Вот вы сами увидели настроение людей. Это ведь обычные вопросы! Никаких сложных вопросов нет, можно без проблем их решить», — заявил он (цитата по Kun.uz).

«Годами никто не посещал [Сохский район]. Мы говорили: „Тяжелый и плохой народ“. Почему „плохой“? Требовать — это плохо? Требовать ведь справедливо. Эта ситуация преподала нам урок, большой урок», — сказал президент.

Шавкат Мирзиёев поручил создать систему, предупреждающую о настроении населения, его проблемах и потребностях, а также в течение месяца разработать программу по обеспечению занятости населения, улучшению условий проживания в регионах с тяжелой экономической ситуацией.

31 мая у родника Чашма на узбекско-кыргызской границе произошел конфликт между жителями Сохского района и Кадамжайского района Баткенской области Кыргызстана. В результате пострадали 187 граждан Узбекистана и 25 граждан Кыргызстана.

1 июня район посетил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов, а 2 июня сюда прибыл ряд членов правительства.