Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил премьер-министром Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя Государственного военно-промышленного комитета, сообщает «Белта».

Лукашенко отметил, что Головченко имеет большой опыт работы на различных должностях, в том числе на дипломатической службе, знает, как вести переговоры, возглавлял военно-промышленный комплекс.

Роман Головченко (справа). Фото: president.gov.by.

В новый состав правительства также вошли:

Николай Снопков — первый вице-премьер;

Александр Субботин — вице-премьер;

Руслан Пархамович — министр архитектуры и строительства;

Игорь Луцкий — министр информации;

Петр Пархомчик — министр промышленности;

Юрий Селиверстов — министр финансов;

Андрей Хмель — министр жилищно-коммунального хозяйства;

Дмитрий Матусевич — председатель Государственного комитета по имуществу;

Дмитрий Пантус — председатель Государственного военно-промышленного комитета;

Иван Тертель — председатель Комитета государственного контроля.

Свои должности сохранили министр иностранных дел страны Владимир Макей, министр обороны Виктор Хренин, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр внутренних дел Юрий Караев, глава Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик и ряд других министров.

Всего из 30 членов правительства, назначенных указом президента, 24 человека занимали посты в предыдущем составе правительства Беларуси, уточняет РИА Новости.

На должности премьер-министра Роман Головченко сменил Сергея Румаса, правительство которого было отправлено в отставку 3 июня.