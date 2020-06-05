Министерство здравоохранения Узбекистана 4 июня сообщило о выявлении 96 случаев коронавируса. Из них 13 — среди населения, в том числе 4 — в Ташкенте, 8 — в Навоийской области, 1 — в Ташкентской области.

По данным Минздрава, гражданин, временно проживающий в Шайхантахурском районе Ташкента, почувствовал боль в горле и повышение температуры тела. Анализ показал наличие у него COVID-19.

У сотрудника строительной фирмы в Шайхантахурском районе, который сдал тест для выхода на работу, также был подтвержден коронавирус.

Инфекция также выявлена у пенсионера из Мирабадского района, привезенного в больницу экипажем скорой помощи из-за повышенного давления.

Кроме того, житель Юнусабадского района с повышенной температурой и болью в горле принимал антибиотики в домашних условиях. У него тоже подтвержден COVID-19.

У охранника из Ташкентской области, работающего в столичном торговом комплексе Mediapark Шайхантахурского района, также наблюдались симптомы заболевания — повышение температуры, усталость, сухой кашель и боль в горле. Он принимал антибиотики дома.

Распространение коронавируса в Навоийской области охватило региональный центр Навои, где выявлено 6 случаев. В Навбахорском и Карманинском районе зарегистрировано по 1 новому случаю.

Минздрав заявляет, что проводится эпидемиологическое расследование и принимаются необходимые меры.

Отметим, что за сутки (с 3 по 4 июня) в Ташкенте и Ташобласти прибавилось 60 новых случаев, Навоийской области — 35, Каракалпакстане — 1.