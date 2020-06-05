Число случаев коронавируса, зарегистрированных в Узбекистане с 15 марта, по состоянию на 23:00 часов 5 июня составило 4007, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Прирост случаев за день составил 68 (днем ранее — 96).

Из 20 последних случаев 6 выявлено среди бывших контактировавших с инфицированными и находящихся на карантине в Самаркандской области, 6 — в Бухарской области (4 — контактировавшие и взятые на карантин, 1 — среди населения), 5 — в Ташкентской области (3 — водители грузовиков международных перевозок, 2 — среди населения), и 4 — в Кашкадарьинской области (среди населения — мужчина, работавший грузчиком на рынке «Урикзор» в Ташкенте, и 3 члена его семьи).

В целом за день 42 случая выявлено в карантинных учреждениях, 17 — среди населения и 9 — у водителей грузовиков.

Число выздоровевших от коронавируса достигло 3247, увеличившись за день на 160 человек.

На лечении от коронавируса сейчас находится 744 человека. Состояние 12 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

До настоящего времени на карантин были помещены всего 433114 человек, у 383981 из них период карантина закончился. Сейчас на домашнем карантине находятся 26687 человек, на стационарном — 22446.





Источник: Минздрав.