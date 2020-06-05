Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 5 июня выросло на 26 и достигло 3965, сообщило Министерство здравоохранения.

12 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), по 5 случаев — в Самаркандской и Навоийской областях среди контактировавших с больными с коронавирусом.

Еще 2 случая зафиксировано в Сырдарьинской области и 1 — в Ташкентской области у водителей грузовиков. 1 случай выявлен среди населения в Ташкенте.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3087. На лечении остаются 862 пациента, из них 9 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.