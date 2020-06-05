Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 5 июня выросло на 26 и достигло 3965, сообщило Министерство здравоохранения.
12 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из-за рубежа), по 5 случаев — в Самаркандской и Навоийской областях среди контактировавших с больными с коронавирусом.
Еще 2 случая зафиксировано в Сырдарьинской области и 1 — в Ташкентской области у водителей грузовиков. 1 случай выявлен среди населения в Ташкенте.
На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3087. На лечении остаются 862 пациента, из них 9 — в тяжелом состоянии, 1 — в крайне тяжелом.
Olesya Xaytmuratova
Всё больше и больше так по жизненно будем сидеть на карантине. Государство должно что делать мы хотим работать нам нужны деньги. Дома кушать не чего многие савсем голадают помащи нету махаля руками водит. Если государства не будет помогать народу обходить дома, квартиры и не интересоваться как мы живём думаю не чего хорошего не ждать