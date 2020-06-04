Сегодня, 4 июня, столичный торговый комплекс «Урикзор» возобновил работу после 14-дневного карантина, сообщила пресс-служба хокимита Учтепинского района.

Исключение составил лишь торговый комплекс «Стройгород», подчеркивается в сообщении.





«В течение последних нескольких дней руководители секторов Учтепинского района контролировали подготовку мер безопасности на территории торгового комплекса „Урикзор“», — говорится в сообщении.

В торговом комплексе установлены три туннеля дезинфекции, разметки социальной дистанции, тепловизоры, специальный дезинфекционный барьер для автомобилей с грузом.





Кроме того, установлены специальные разделители между продавцом и покупателем, а по всей территории развешены плакаты с напоминаниями о правилах поведения в сложной эпидемической ситуации.

Напомним, «Урикзор» был временно закрыт 23 мая после обнаружения коронавируса у одного из продавцов торгового комплекса. Позже заболевание было выявлено также у членов его семьи.