Специальная республиканская комиссия рассматривают вопрос о новых вывозных авиарейсах для граждан Узбекистана, остающихся в России, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.

Как сообщалось ранее, к концу мая около 300 граждан Узбекистана вновь скопились на пунктах пропуска вблизи российско-казахстанской границы Самарской области в попытках вернуться домой. Позднее руководитель управления национальной и конфессиональной политики администрации Самарской области Надежда Осипова заявила, что группа из 25 граждан Узбекистана согласилась выехать в Казань для вылета 7 июня в Ташкент, однако остальные остались на месте.

«В настоящее время спецкомиссией рассматривается вопрос организации дополнительных рейсов для вывоза соотечественников из регионов России. О принятом решении будет дана дополнительная информация», — говорится в сообщении МИДа.

Вопрос отправления на родину граждан, скопившихся у контрольно-пропускного пункта «Маштаково», находится на контроле посольств Узбекистана в Москве и Нур-Султане, генконсульств в Казани и Актау, ведутся переговоры с компетентными органами России и Казахстана.

МИД напомнил, что с 25 мая из разных городов России уже было организовано 8 чартерных рейсов по вывозу соотечественников на родину. «Работа над организацией дополнительных рейсов в различные города регионов России будет продолжена», — добавили в пресс-службе.

Внешнеполитическое ведомство вновь обратились к соотечественникам с не предпринимать попыток выезда к КПП «Маштаково» или другим пунктам пересечения российско-казахстанской границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать все карантинные меры.

В мае власти Узбекистана, Казахстана и России совместными усилиями организовали вывоз узбекистанцев с закрытой границы в Оренбургской области автобусами, из страны выехали около 1200 человек. Посольство подчеркивало, что это разовая акция и приезжать на закрытую границу в надежде проехать через Казахстан не стоит. Однако граждане продолжили съезжаться на закрытые КПП в Оренбургской области.

После возобновления вывозных чартерных рейсов 8 мая авиакомпания Uzbekistan Airways вывезла на родину более 3000 соотечественников. В первую неделю июня совершаются еще шесть чартерных вывозных авиарейсов из России. По состоянию на 19 мая по всей России онлайн-заявки на возвращение чартером домой подали 65 тысяч узбекских граждан.