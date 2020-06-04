Пограничные войска Службы государственной безопасности Узбекистана (ПВ СГБ) с 1 июля будут получать предварительную информацию о пассажирах зарубежных авиакомпаний, выполняющих рейсы в страну, сообщила пресс-служба Государственного комитета по развитию туризма.

Эта мера утверждена постановлением правительства в соответствии со стандартами и практикой Международной организации гражданской авиации (ИКАО), отмечается в сообщении.

По данным Госкомтуризма, авиационные администрации зарубежных стран и иностранные перевозчики будут уведомлены о введении нового порядка. «Работа с предварительной информацией о пассажирах будет осуществляться по системе, разработанной ПВ СГБ», — отметили в пресс-службе.

«Введение данного порядка создаст дополнительные удобства иностранным туристам для въезда, пребывания и выезда из территории республики», — считают в Госкомтуризма.

Ранее вице-премьер, председатель Госкомтуризма Азиз Абдухакимов сообщил «Газете.uz», что в стране планируется внедрить систему «красных», «желтых» и «зеленых» авиарейсов в рамках проекта «Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано».

«Из стран со сложной эпидемиологической ситуацией будут осуществляться только „красные“ рейсы — только для эвакуации наших граждан. Из стран со средним уровнем эпидемиологической опасности будут выполняться „желтые“ рейсы. Полеты, возможно, будут осуществляться на более регулярной основе, но все пассажиры все равно будут браться на карантин», — отмечал глава Госкомтуризма.