Открылась регистрация на благотворительный онлайн-забег. Все вырученные средства направят на поддержку одного из интернатов Узбекистана и закупку канцтоваров и художественных комплектов для детей с расстройством аутического спектра (РАС).

Проводит онлайн-забег Фонд развития культуры и искусства Узбекистана при Министерстве культуры Узбекистана, который в прошлом году организовал Samarkand Half Marathon.

Принять участие в забеге может любой желающий до конца лета. Для этого нужно выбрать одну из трех дистанций — 21 км, 10 км и 2 км — и оплатить взнос участника в 50 тысяч сумов.

Пробежать дистанцию можно в любое время и любом месте, главное — подтвердить забег. Для этого нужно загрузить GPS-трек с любого фитнес-приложения на сайте полумарафона.

Все участники получат памятную медаль Samarkand Half Marathon 2019 года.

В прошлом году первый благотворительный полумарафон собрал свыше 1100 участников из 25 стран. Победителями на главной дистанции (21 км) стали представители Узбекистана. Вырученные средства организаторы направили на внедрение технологии тифлокомментирования в Узбекистане, эта методика позволяет незрячим и слабовидящим людям посещать музеи, театры и другие культурные учреждения.

Уже в феврале 2020 года были организованы три постановки с использованием тифлокомментирования в Государственном молодежном театре и Государственном театре кукол. Кроме того, Фонд развития культуры и искусства организовал образовательную программу для обучения тифлокомментированию.