Новым начальником отдела внутренних дел Сохского района Ферганской области назначен Косимжон Каримбердиевич Рахимбердиев, сообщила пресс-служба районного хокимията.

Назначение было объявлено на внеочередной сессии районного кенгаша народных депутатов 3 июня, в котором участвовали премьер-министр Абдулла Арипов, члены правительства и представители Администрации президента Узбекистана.

Напомним, на этой сессии предыдущий глава ОВД района Сайидбахром Сайидмусаев был утвержден новым хокимом. Кроме того, утверждены заместители хокима.