Футбольные клубы «Бунёдкор» (Ташкент) и «Насаф» (Карши) предложили разместить фотографии болельщиков на трибунах стадионов во время матчей Суперлиги Узбекистана, четвертый тур которой стартует 13 июня. Турнир будет проходить без зрителей из-за карантинных ограничений, сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта.

Фанаты «Бунёдкора» до 10 июня могут прислать изображение на электронную почту клуба bunyodkorfanclub@gmail.com.

Постеры болельщиков «Насафа» будут устанавливаться на трибунах стадиона на всех домашних матчах и демонстрироваться во время телевизионных трансляций игр. По вопросам размещения фанаты могут обратиться в маркетинговый отдел клуба или к специалисту по работе с болельщиками, уточняют «Новости Кашкадарьи».

Матч «Бунёдкора» с «Коканд 1912» пройдет 13 июня, а «Насаф» сыграет с «Навбахором» 14 июня.

Посещать матчи болельщикам в условиях пандемии запрещено во многих странах мира, но клубы «Лацио» (Италия), «Уфа» (Башкоркостан), «Боруссия» (Германия), «Динамо» (Белоруссия) и другие решили создать футбольную атмосферу для болельщиков, разместив их изображения на стадионах.