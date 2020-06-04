Глобальные цены на продовольственные сырьевые товары в мае четвертый месяц подряд продолжили снижение ввиду устойчивой ситуации с запасами и ослабления спроса из-за спада экономики, вызванных пандемией COVID-19, сообщается на сайте ФАО.

В мае среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО, с помощью которого отслеживаются изменения в международных ценах на наиболее широко торгуемые продовольственные сырьевые товары, составило 162,5 пункта, что на 1,9% ниже по сравнению с предшествующим месяцем и соответствует самой низкой отметке с декабря 2018 года.

Индекс цен на молочную продукцию ФАО с апреля снизился на 7,3% в результате резкого падения котировок сливочного масла и сыра в силу сезонных факторов предложения и снижения импортного спроса; его среднее значение на 19,6% ниже уровня год назад. Котировки сухого молока снизились незначительно в связи с тем, что низкие цены и возобновление экономической активности в Китае подогревают уверенный интерес со стороны покупателей.

Индекс цен на сахар ФАО нарушил тренд и вырос на 7,4% по сравнению с предшествующим месяцем, отыграв половину своего падения в апреле, благодаря возобновлению роста международных цен на нефть, а также более низкому, чем ожидалось, урожаю в Индии и Таиланде — втором по величине в мире производителе сахара и втором крупнейшем экспортере.

Индекс цен на зерновые ФАО с апреля снизился на 1%. Международные цены на рис слегка подросли на фоне новостей о росте котировок на сорта Японика и Басмати, тогда как экспортные цены на пшеницу упали в связи с ожиданиями вполне достаточных глобальных запасов. Цены на фуражные зерновые упали еще больше, и теперь цены на кукурузу в США почти на 16% ниже своего уровня в мае 2019 года.

Индекс цен на растительные масла ФАО упал на 2,8% и достиг наименьшей отметки за 10 месяцев. Если котировки рапсового и подсолнечного масла выросли, то цены на пальмовое масло снижаются уже на протяжении четвертого месяца подряд, отражая вялый глобальный спрос со стороны импорта и более высокие, чем ожидалось, уровни производства и товарных запасов в крупнейших странах-экспортерах.

Индекс цен на мясо ФАО снизился в мае на 0,8%, при этом его среднее значение было на 3,6% ниже своего значения в мае 2019 года. Котировки говядины выросли, а котировки мяса птицы и свинины продолжали падать, отражая высокие экспортные возможности в основных странах-производителях, несмотря на рост спроса на импорт в Восточной Азии после ослабления требований соблюдения социальной дистанции в связи с COVID-19.