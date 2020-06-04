Узбекистан готовит выставку национальной продукции, коллекций ремесел и современного искусства в национальном экспозиционном центре на территории Всероссийского выставочного центра (ВВЦ) в Москве, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли (МИВТ).

Накануне вице-премьер, глава МИВТ Сардор Умурзаков в формате видеоконференции провел совещание по активизации выставочной деятельности за пределами страны.

Напомним, в июне 2019 года правительства Узбекистана и России подписали соглашение о создании в павильоне №66 на территории ВВЦ узбекистанского выставочно-культурного центра. Павильон и земельный участок предоставлен Узбекистану в аренду на 49 лет. Сейчас там ведутся ремонтно-реставрационные работы.

На совещании рассматривались меры по ускорению строительства, отправке музейных предметов и коллекций в рамках предстоящей церемонии открытия центра и проведения выставки.

В феврале заместитель министра иностранных дел Узбекистана Ильхом Неъматов сообщал журналистам о планируемом во второй половине июня визите президента Шавката Мирзиёева в Россию. Повестка визита включает проведение очередных форумов регионов и ректоров, медиа-форума и других деловых мероприятий, а также масштабную выставку в ВВЦ.