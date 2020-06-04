Число зарегистрированных в Узбекистане случаев коронавируса за 4 июня выросло на 96 и достигло 3939, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения. Это самый высокий дневной прирост за последние месяц.

Из последних 30 случаев 28 выявлено в карантинном центре в Ташкентской области, 1 — среди населения столицы и 1 — у водителя грузовика, прибывшего в Ташкентскую область из России.

В целом из 96 подтвержденных случаев 81 выявлен у находящихся в карантинных учреждениях, 13 — среди населения и 2 — у водителей грузовиков, прибывших из-за рубежа.

Общее число выздоровевших от коронавируса достигло 3087, в течение дня было выписано 73 человека.

На лечении находятся 836 человек, состояние 9 из них тяжелое, 1 — крайне тяжелое.

С 15 марта по настоящее время на карантин были взяты 429209 человек, из них у 380843 завершился период карантина.

В настоящее время на домашнем карантине находятся 26567 человек, на стационарном — 21799.





Источник: Минздрав.