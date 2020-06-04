Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Узбекистане по состоянию на 10:00 4 июня выросло на 31 и достигло 3874, сообщило Министерство здравоохранения.

20 новых случаев выявлено среди граждан, находящихся в карантинном центре (все прибыли из Казахстана через пограничный пост), 1 — у водителя грузовика в Каракалпакстане, 1 — среди населения в Ташкентской области, 1 — у гражданина в Сырдарьинской области, который контактировал с больным с COVID-19.

Остальные 8 случаев диагностированы в Ташкенте, из них 3 — среди населения, 3 — у контактировавших с заболевшими, 2 — у прибывших из-за рубежа и находящихся на карантине.

На данный момент общее число выздоровевших от коронавируса в стране достигло 3014. На лечении остаются 844 пациентов, из них 9 — в тяжелом состоянии, 2 — в крайне тяжелом.