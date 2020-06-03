Судебная коллегия по административным делам Верховного суда Узбекистана 1 июня начала рассматривать надзорную жалобу туристической базы «Янгиабад. Жемчужина Чаткала». На заседании присутствовал корреспондент «Газеты.uz» Шухрат Латипов.

О том, что хокимият Ташкентской области намерен изъять турбазу «для общественных и государственных нужд», стало известно в январе 2019 года. В марте того года владелец турбазы Али Тухтаев попытался обжаловать решение в суде, однако Нурафшанский городской административный суд отказался признавать решение хокима области недействительным. В апреле судебная коллегия апелляционной инстанции Ташкентского областного административного суда также оставила решение без изменений, несмотря на отказ хокимията представить суду «секретное» распоряжение правительства по турбазе.

Предприниматель Али Тухтаев подал надзорную жалобу в Верховный суд, чтобы отменить «незаконные и необоснованные» решения суда первой инстанции и апелляционной инстанции.

Жалобу 1 июня начала рассматривать судебная коллегия в составе Мухаматали Назарова, Махмуда Эшимбетова и председательствующего судьи Шахнозы Ахатовой. Представители хокимията Ташкентской области и бизнес-омбудсмана на заседание не явились.

Али Тухтаев напомнил, что после событий 1999 года пограничники занимали территорию турбазы в течение двух лет, потом объект отошел хокимияту Ташкентской области, который «не знал, что делать с турбазой». В 2006 году «Янгиабад» выставили на торги, в следующем году турбазу купил Али Тухтаев.

По его словам, еще в 2010 году он выполнил инвестиционные обязательства для получения прав собственности. Предприниматель утверждает, что с 2007 года общая сумма вложений составила 30 млрд сумов.

Юрист турбазы Азимджон Рахматов выступил с заявлением, указав на незаконность или необоснованность предыдущих судебных актов, а также нарушения норм материального и процессуального права и закона «Об административных процедурах».

Он отметил, что решение хокима Ташкентской области от 25 января 2019 года было принято на основании распоряжения Кабинета Министров №42-фм от 23 января 2019 года. Однако турбаза до сегодняшнего дня не смогла получить для ознакомления текст этого распоряжения.

Суд первой инстанции ходатайство об истребовании доказательств отклонил.

«После опроса представителя хокима Ташкентской области, было выяснено, что указанное распоряжение Кабинета Министров не является секретным, а также не является документом с грифом „Для служебного пользования“. Однако суд первой инстанции в своем решении непонятно по каким причинам называет его секретным и утверждает, что был ознакомлен с ним, но когда и кем он был ознакомлен, не указывает и выносит решение с нарушением процессуального закона», — заявил юрист.

Кроме того, по его словам, ссылки на законодательные акты, обосновывающие требования о признании недействительным решение хокима, не были отражены в судебном акте.

Азимджон Рахматов подчеркнул, что апелляционная инстанция в своем постановлении не указала на вынесенное и неисполненное хокимом определение об истребовании доказательства. Более того, в описательно-мотивировочной части постановления коллегия ссылается на содержание распоряжения Кабмина, с которым стороны ознакомлены не были.

Юрист заявил, что если сторона удерживает у себя истребуемое судом доказательство и не представляет его по запросу суда, то предполагается, что содержащиеся в нем сведения направлены против интересов этой стороны.

Представитель турбазы также отметил, что судебные акты были приняты с нарушением норм материального права, то есть суды не учли нарушения в решении хокима. Отмечается, что был нарушен порядок проведения общественного обсуждения с оценкой выгод и издержек, решение об изъятии земельного участка принято без предварительного согласования с землепользователем, хоким не указал на конкретные цели изъятия.

Азимджон Рахматов подчеркнул, что хокимият не доказал целесообразность изъятия турбазы, которая развивает спорт и туризм в области за счет собственных средств, является площадкой для тренировки спортсменов, выступающих на международной арене.

«В Ташкентской области тысячи объектов пустуют, но хокимияту нужна именно наша турбаза», — сказал он.

Отвечая на вопросы председательствующего судьи Шахнозы Ахатовой, юрист подчеркнул, что владелец турбазы не был предупрежден о предстоящем изъятии, а был просто поставлен перед фактом.

Следующее заседание состоится 5 июня.

Стоит отметить, что турбаза параллельно пытается опротестовать решение Ахангаранского межрайонного экономического суда Ташкентской области от 24 января об удовлетворении иска прокуратуры Ангрена. Согласно этому решению, турбаза обязана за свой счет провести оценку 10 га земельного участка и находящихся там зданий и сооружений, предоставив результат оценки хокимияту для дальнейшего изъятия имущества на баланс городской администрации.