27 мая заместитель премьер-министра — председатель Государственного комитета по развитию туризма Азиз Абдухакимов презентовал проекты в сфере туризма президенту Шавкату Мирзиёеву.

На встрече отмечалось, что из-за закрытия с 16 марта страны для иностранных и местных туристов более 1500 туроператоров и 1200 отелей приостановили деятельность. Это серьезно повлияло на доходы более 250 тысяч человек, в том числе гидов, ремесленников, работников архитектурных памятников и курортных учреждений, объектов общественного питания, транспорта и других.

Главе государства был представлен проект «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» («Узбекистан. Безопасное путешествие гарантировано»), представляющий собой систему санитарно-эпидемиологической безопасности для туристов.

В интервью «Газете.uz» Азиз Абдухакимов рассказал, что в рамках проекта будут разработаны и согласованы с Агентством санитарно-эпидемиологического благополучия (АСЭБ) государственные стандарты по оказанию безопасных услуг на туристических и сопутствующих объектах. Меры предусматривают использование средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции, внедрение устройств и оборудования для обеспечения безопасности, а также защиту персонала.





На объектах, находящихся в ведении государства, эти меры будут внедрены в обязательном порядке. Это касается контрольно-пропускных пунктов, аэропортов, железнодорожных и автомобильных вокзалов, государственных объектов материально-культурного наследия, музеев, театров и других.

Объекты, получившие положительное заключение АСЭБ, войдут в Реестр объектов безопасного туризма Госкомитета по развитию туризма.

Для субъектов предпринимательства разработают систему сертификации на добровольной основе. Владельцы гостиниц, кафе, ресторанов, частных культурных учреждений и развлекательных объектов для туристов должны будут подать заявку в центр при Госкомтуризма. Сертификат будет выдаваться тем объектам, которые будут соответствовать стандартам. Их также включат в Реестр объектов безопасного туризма.

Кроме того, будет создана рабочая группа из числа представителей общественных организаций, которые будут вести мониторинг соблюдения санитарных требований и правил на объектах, вносить предложения по расширению Реестра объектов безопасного туризма, обучать работников туристических объектов и содействовать в организации путешествий на основе турпродуктов, разработанных туроператорами.

Туроператоры должны будут организовывать путешествия только на те объекты, которые включены в Реестр безопасных объектов.

Более того, для наблюдения за маршрутом передвижения туристов планируется разработать мобильное приложение.

Проект «Uzbekistan. Safe travel guaranteed» предусматривает внедрение страхования иностранных граждан от инфекционных заболеваний.

Правительство также разработает маркетинговую стратегию под брендом «Uzbekistan. Safe travel guaranteed».

«Красные», «желтые» и «зеленые» рейсы

Азиз Абдухакимов рассказал «Газете.uz» о планах внедрения системы «красных», «желтых» и «зеленых» авиарейсов по аналогии с уровнями карантина в регионах.

«Из стран со сложной эпидемиологической ситуацией будут осуществляться только „красные“ рейсы — только для эвакуации наших граждан. Из стран со средним уровнем эпидемиологической опасности будут выполняться „желтые“ рейсы. Полеты, возможно, будут осуществляться на более регулярной основе, но все пассажиры все равно будут браться на карантин», — заявил глава Госкомтуризма.

Что касается «зеленых» рейсов, то они будут осуществляться из стран, у которых ситуация с коронавирусом уже полностью взята под контроль.

«Например, Япония, Республика Корея, Китай — там уже не фиксируются новые случаи коронавируса либо все эти факты находятся под полным контролем соответствующих медицинских и санитарных служб. С этими странами можно постепенно восстанавливать международное авиасообщение и организовывать туристические группы в Узбекистан», — сказал вице-премьер.

Внутренний туризм





С 1 июня в регионах с «зеленым» и «желтым» уровнями карантина возобновился внутренний туризм. С этой даты в указанных зонах начали деятельность туроператоры, турагентства, средства размещения, объекты культуры, культурного наследия и другие при строгом соблюдении санитарно-гигиенических норм и требований. Для «реанимации» туризма участникам рынка указом президента предоставлен ряд льгот и программы субсидирования.

Азиз Абдухакимов сообщил, что на побережье Айдар-Арнасайской системы озер планируется организовать условия для отдыха туристов. По системе озер будут курсировать автобусы. Для иностранных туристов создадут «игровые зоны».

Туристов также планируется привлечь к отдыху на озере Тудакуль. С помощью предпринимателей намечено улучшить инфраструктуру и также создать игровые зоны для туристов.

Намечено возобновить практику Golden Week с продлением выходных до пяти дней (праздничные дни, объединенные с выходными).

Рекламные ролики предпринимателей будут распространяться по льготным тарифам под лозунгом «Путешествуй по Узбекистану».

Ожидается, что будут также организованы совместные ярмарки для развития шопинг-туризма.