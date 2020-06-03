Президент Шавкат Мирзиёев 2 июня принял указ об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма работы с ними в государственных органах и организациях.

Это уже второй по счету документ, направленный на повышение позиций страны в международных рейтингах и индексах — в феврале 2019 года было принято соответствующее постановление президента.

В указе отмечается, что вследствие того, что некоторые руководители не уделяют достаточного внимания работе с рейтингами и большинство реформ не отражены в опросах, проводимых международными организациями, позиции страны в приоритетных международных рейтингах и индексах остаются низкими.

Документом предусматривается создание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами. В числе его задач — анализ уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, продвижение инициатив по совершенствованию системы госвласти и управления, демократизации общества, реализации реформ и другие.

Рабочими органами совета определены министерства финансов и юстиции.

Одним из главных критериев оценки эффективности работы первых руководителей ответственных госорганов установлено улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах, которые являются приоритетными для Узбекистана.

Министерству финансов совместно с другими ведомствами поручено до 1 октября запустить Единый портал «Республика Узбекистан в международных рейтингах».