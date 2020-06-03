Президент Шавкат Мирзиёев 2 июня принял указ об улучшении позиций Узбекистана в международных рейтингах и индексах, а также внедрении нового механизма работы с ними в государственных органах и организациях.
Это уже второй по счету документ, направленный на повышение позиций страны в международных рейтингах и индексах — в феврале 2019 года было принято соответствующее постановление президента.
В указе отмечается, что вследствие того, что некоторые руководители не уделяют достаточного внимания работе с рейтингами и большинство реформ не отражены в опросах, проводимых международными организациями, позиции страны в приоритетных международных рейтингах и индексах остаются низкими.
Документом предусматривается создание Республиканского совета по работе с международными рейтингами и индексами. В числе его задач — анализ уровня социально-экономического и политико-правового развития страны, продвижение инициатив по совершенствованию системы госвласти и управления, демократизации общества, реализации реформ и другие.
Рабочими органами совета определены министерства финансов и юстиции.
Одним из главных критериев оценки эффективности работы первых руководителей ответственных госорганов установлено улучшение позиций страны в международных рейтингах и индексах, которые являются приоритетными для Узбекистана.
Министерству финансов совместно с другими ведомствами поручено до 1 октября запустить Единый портал «Республика Узбекистан в международных рейтингах».
Bekmuratov Bakhodir
Однажды русская и немецкая компании договорились провести совместные соревнования по гребле на восьмиместных байдарках.
Обе команды долго и упорно тренировались и когда обе были на пике формы устроили соревнования, но..
Немцы победили с преимуществом в 1 км.
После поражения русская команда была деморализована.
Топ-менеджмент решил выяснить причину провала.
Была создана рабочая группа для подготовки предложений по изменению и реструктуризации в команде.
После многих недель изысканий было установлено, что в немецкой команде гребли семеро и один рулевой..
а в русской — один на веслах и семеро рулевых!
Топ-менеджментом русской компании была привлечена консалтинговая компания для подготовки и проведения реструктуризации команды.
Получив солидный гонорар и внедрив показатели KPI, ССП и ISO 9001 и проведя маркетинговые исследования, консалтинговая фирма пришла к выводу:
Слишком много сотрудников в русской команде подает команды и слишком мало гребет..
После реструктуризации русская команда выглядела так:
— четыре рулевых..
— два старших рулевых,
— один рулевой директор,
— и один гребец.
Кроме того для гребца была введена персональная система оценки показателей эффективности и расширен круг обязанностей, чтобы повысить его ответственность.
На следующий год немецкая команда опять убедительно победила с отрывом в 2 км.
В результате очередного поражения, топ менеджментом русской компании была нанята консалтинговая компания по аудиту и оценке эффективности команды. Было принято решение расформировать гребную команду..
Гребец, как основной виновник неэффективности команды был уволен, все плановые инвестиции на 2014-2015 годы в новую лодку и весла были отменены.
Рулевым была объявлена благодарность, а сэкономленные деньги были выплачены топ-менеджменту в качестве премии.