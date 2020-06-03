Министерство финансов Узбекистана подготовило дополнения в закон «О государственной пошлине», сообщила пресс-служба Минфина.

Изменения предусматривает зачисление средств, поступающих от уплаты государственной пошлины, в государственный бюджет в полном объеме.

«На сегодняшний день в отдельных случаях средства, поступающие от уплаты государственной пошлины, распределяются между внебюджетными фондами и государственным бюджетом. В частности, некоторые виды государственной пошлины зачисляются во внебюджетные фонды бюджетных организаций до 85%», — поясняет финансовое ведомство.

Как отметили в Минфине, до начала реформ в 2016 году более половины государственных расходов осуществлялось за рамками бюджета (внебюджетные фонды или внебюджетные счета).

Сегодня законом о государственном бюджете на 2020 год в госбюджет консолидированы 23 крупных внебюджетных фонда из 48.

Вместе с тем, зачисляемые в госбюджет средства от уплаты государственной пошлины будут перераспределяться между бюджетополучателями в соответствии с Бюджетным кодексом, подчеркнули в Минфине.

Отметим, что ранее эксперты Всемирного банка рекомендовали Узбекистану включить внебюджетные фонды в государственный бюджет.