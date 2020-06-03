С 3 по 30 июня сеть магазинов бытовой техники и электроники idea предлагает своим покупателям приобрести любой кондиционер или холодильник в рассрочку на 16 месяцев без первоначального взноса.

Для оформления требуется минимальный пакет документов:

паспорт;

пластиковая карта Uzcard или Humo (срок использования карты не меньше трех месяцев с беспрерывными ежемесячными поступлениями заработной платы не менее 1 млн сумов).

При успешном прохождении скоринга покупатель моментально получает товар. Рассрочка выдается жителям Ташкента и Ташкентской области. Лица, прописанные в других областях, но работающие в Ташкенте, также могут оформить рассрочку при предоставлении подтверждения трудоустройства в столице.

Рассрочка на 16 месяцев распространяется на все модели холодильников и кондиционеров. По Ташкенту доставка бесплатная.

Подробные условия акции можно посмотреть по ссылке.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−230−77−99.

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